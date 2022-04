OL Mercato : Lyon proche d'un superbe deal avec une pépite

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 08:43

OL Mercato : La prolongation du contrat de Maxence Caqueret avec Lyon serait en bonne voie. Un dernier obstacle reste cependant à lever.

OL Mercato : Lyon proche d’un accord avec Caqueret

Au vu de la nouvelle saison décevante de l’Olympique Lyonnais, la direction se projette déjà sur le prochain exercice. Éliminé de la Ligue Europa, l’ OL ne pointe qu’à la 8e place de Ligue 1 à cinq journées de la fin. Alors que cette campagne tire à sa fin, la direction lyonnaise espère conforter certaines de ses pépites. Comme l’avait indiqué Jean-Michel Aulas, le club discute avec Maxence Caqueret et Rayan Cherki. Leurs contrats expirent dans un an et le club rhodanien n’a pas l’intention de les lâcher. S’agissant du milieu de terrain, les Gones touchent au but. L’Équipe révélait notamment que le club proposerait de tripler son salaire pour prolonger Caqueret. Les émoluments du Baby Gone passeraient alors à 300 000 euros mensuels.

Un dernier couac avant la prolongation de Caqueret

Le Progrès de son côté indique que rien n’est encore bouclé pour la prolongation de Maxence Caqueret. Le journal régional note qu’il existe encore un désaccord entre les différentes parties. La source ne dévoile pas cependant s’il s’agit de la durée du nouveau contrat, du montant de la prime à la signature ou encore du salaire. Les discussions vont se poursuivre en vue d’un accord d’ici la fin de la saison.

En attendant sa prolongation, Maxence Caqueret a repris l’entraînement collectif ce jeudi comme le dévoilent les clichés publiés par le club. Une bonne nouvelle pour Peter Bosz avant la réception du Montpellier Hérault SC ce samedi. De retour après sa blessure au ménisque, le milieu de 22 ans est espéré contre le MHSC. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Anthony Lopes, pas encore remis de la béquille reçue contre Strasbourg.