OGC Nice Mercato : Christophe Galtier va perdre l'un de ses cracks !

OGC Nice Mercato : Toujours en course pour la prochaine Ligue des Champions, les dirigeants niçois auraient décider de se séparer d'une pépite.

OGC Nice Mercato : Le sort d’un international déjà scellé

Les Aiglons seront très actifs sur le marché des transferts cet été. Christophe Galtier a annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait de nombreux renforts. Dans le même temps, les Niçois auraient acté le départ d’un ailier. En effet, selon le site italien, Il Romanista, l’OGC Nice ne souhaiterait pas lever l’option d’achat de Justin Kluivert. L’international néerlandais est prêté avec option d’achat par l’AS Roma. Et à en croire les informations de la presse romaine, le crack de l'OGCN pourrait ne plus porter le maillot des Aiglons la saison prochaine. L’AS Rome avait ajouté une clause dans l’option d’achat. Après un certain nombre de matchs, l’option d’achat de 15 millions d’euros devenait obligatoire. Pour éviter les 50% d’apparitions, les Niçois auraient décidé de ne plus l’aligner.

L'OGC Nice ne souhaiterait pas faire signer le joueur en raison de son rendement. Il ne serait pas assez décisif, trop inconstant et ses émoluments posent problème. Le joueur touche actuellement 3,7 millions d’euros par an, ce qui fait de lui le plus gros salaire de Nice loin devant ses poursuivants.

L'OGC Nice doit remettre le bleu de chauffe

Après une série de contre-performances, la deuxième place semble inatteignable mais le podium n’est qu’à deux points. Les Niçois doivent vite réagir après avoir perdu face à leurs concurrents directs. La dernière défaite face à l'AS Monaco a laissé des traces (1-0). Désormais, le Gym n’a plus son destin entre ses mains. Les hommes de Christophe Galtier, 6e, doivent remporter tous leurs matchs en espérant des faux pas des équipes de tête.

De plus, ils doivent retrouver de la confiance pour bien préparer la finale de Coupe de France, le 7 mai prochain face au FC Nantes au Stade de France. Un match qui pourrait clôturer une disette de 24 ans sans trophée pour les Niçois.