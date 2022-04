LOSC - Strasbourg : Un important renfort de retour à Lille

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 01:18

LOSC : Entraîneur du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec a confirmé le retour d’un blessé de longue date pour la réception de Strasbourg.

LOSC : Lille avec un important renfort contre Strasbourg

Le Lille OSC a perdu son statut de champion de France en titre ce samedi. Bien qu’accroché au Parc par Lens, le Paris Saint-Germain a obtenu son 10e sacre en Ligue 1. Actuel 9e au classement, le LOSC se bat pour retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine. Le club nordiste affronte le RC Strasbourg, actuel 5e et sérieux prétendant dans la course à l’Europe, ce dimanche. Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec a annoncé deux renforts. Il déplore néanmoins trois absences pour cette affiche de la 34e journée du championnat. « Burak [Yilmaz] revient de suspension, Sven [Botman] revient aussi, Tiago [Djalo] est suspendu, Xeka et Bamba sont blessés », a indiqué l’entraîneur lillois.

Lille en mission contre le RCSA

Le retour de Sven Botman est une bonne nouvelle pour le Lille OSC. Le Néerlandais avait contracté une blessure à l’ischio le 16 mars lors du match retour contre Chelsea. Durant son absence le LOSC n’a signé qu’un seul succès (1-0 à Nantes) et n’a gardé sa cage inviolée qu’à deux reprises lors de ses cinq sorties. Face à un concurrent direct à l’Europe, les Dogues peuvent espérer une meilleure assise défensive avec le retour de Botman.

Contre Strasbourg il s’agira surtout pour le club nordiste de renouer avec la victoire. Les Dogues restent sur quatre matchs sans succès. Le champion déchu vient d’ailleurs d’essuyer deux revers de rang contre Lens puis Reims. Reste à savoir si le dernier savon passé par Jocelyn Gourvennec à ses poulains permettra d’enclencher une nouvelle dynamique.

Le groupe de Lille contre Strasbourg :

Grbic, Jardim - Bradaric, Gudmundsson, Botman, Fonte, Yoro, Celik, Pied - Onana, André, Sanches - Gomes, Zhegrova, Lihadji - David, Weah, Yilmaz.