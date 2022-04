OM Mercato : Nouvel indice de Steve Mandanda pour son futur

Publié par Ange A. le 25 avril 2022 à 00:05

OM Mercato : Titularisé lors de la courte victoire de Marseille à Reims (0-1), Steve Mandanda a de nouveau jeté un froid sur son futur.

Gerson héros de Marseille à Reims

L’Olympique de Marseille carbure en cette fin de saison. Dimanche, l’OM a conforté sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en s’imposant contre le Stade de Reims. Un but de Gerson (83e) a suffi aux hommes de Jorge Sampaoli sur la pelouse du stade Auguste Delaune. Grâce à ce nouveau succès, les Olympiens alignent un dixième succès lors de leur 11 dernières sorties. Le club phocéen dispose désormais de six points d’avance sur le Stade Rennais (3e). Marseille se rapproche surtout d’un retour en Ligue des champions la saison prochaine. Une campagne 2022-2023 incertaine pour Steve Mandanda en Provence. Le gardien marseillais a de nouveau exprimé un certain dépit malgré sa titularisation à Reims.

OM Mercato : Une réunion en vue pour Steve Mandanda

Après la rencontre, Steve Mandanda s’est encore exprimé sur sa situation complexe à l’Olympique de Marseille. Le portier de 37 ans n’est plus le titulaire au poste depuis la signature de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome. Le contrat de l’Espagnol courant encore jusqu’en 2026, Steve Mandanda a laissé entendre qu’il devrait prochainement discuter de son futur avec sa direction. Il apparaît difficile de le voir aller au bout de son bail valide jusqu’en 2024.

« C’est comme ça, c’est le foot. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe différemment. Cette saison est comme elle est, je prends les matchs qu'il y a à prendre, je joue, je donne le meilleur de moi-même et puis après on verra. On profite comme ce soir quand il y a des victoires dans la difficulté », a indiqué le champion du monde 2018 au micro de Prime Video.