RC Lens Mercato : Clauss en Liga, un milieu du SCO pour le remplacer

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 12:50

RC Lens Mercato : Alors que le RCL est encore en lice pour disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, les Artésiens veulent se renforcer.

RC Lens Mercato : Un joueur d'Angers SCO proche de signer au RCL

Ce week-end, le RC Lens a réussi à tenir en échec le PSG (1-1), désormais Champion de France. Une belle performance de la part des hommes de Franck Haise qui permet aux Sang et Or de continuer à rêver d'une compétition européenne la saison prochaine. Actuel 7e de Ligue 1, il ne reste que quatre rencontres au Racing Club de Lens pour accrocher une place qualificative cette saison. Néanmoins, cette fin de saison tendue n'empêche pas le club de penser à l'avenir. Comme le révèle Le Parisien, Jimmy Cabot serait très proche du RCL pour cet été.

D'après le journal, un accord de principe aurait même déjà été trouvé entre le joueur et le club pour une arrivée dès cet été dans le Pas-de-Calais. En effet, Jimmy Cabot, dont le contrat à Angers SCO se termine dans un an, aurait été approché par le RC Lens et aurait répondu favorablement aux avances du club artésien. Une bonne nouvelle pour le RCL qui pourrait enregistrer un gros renfort, alors que l'écurie s'apprête à perdre certains de ses joueurs majeurs, comme Cheick Doucouré, annoncé en Angleterre lors du prochain marché des transferts.

RC Lens Mercato : Cabot en pole pour remplacer Clauss ?

Si l'arrivée d'un joueur du calibre de Jimmy Cabot est une bonne nouvelle pour les Lensois, elle pourrait également dissimuler une information beaucoup moins agréable. L'Angevin occupe en effet le même poste de piston droit que Jonathan Clauss, récent international français, très courtisé grâce à ses performances de haut niveau cette saison. Ainsi, l'arrivée de Cabot au RC Lens pourrait bien acter le départ de l'international français, cet été ou un peu plus tard.

Dans une interview au média espagnol AS, Jonathan Clauss s'est, en effet, exprimé sur la possibilité de quitter le RC Lens pour le championnat espagnol. " J'aime l'Espagne et la Liga depuis que je suis petit. Je ne ferme la porte à personne. Je suis ouvert aux offres ", a-t-il déclaré. Le départ du talentueux piston droit n'est donc pas à exclure, mais quoi qu'il en soit, le Racing Club de Lens semble tenir son remplaçant en la personne de Jimmy Cabot.