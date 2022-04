Bordeaux : Un triste record pour les Girondins après Nantes

Publié par ALEXIS le 25 avril 2022 à 14:50

En concédant 5 buts contre le FC Nantes à la Beaujoire, les Girondins de Bordeaux, menacés de relégation, ont acté un triste record en Ligue 1.

Bordeaux devient le club ayant concédé le plus de buts depuis près de 40 ans

Opposé au FC Nantes, dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1, Bordeaux s’est lourdement incliné (5-3) au stade de la Beaujoire. Une défaite qui amenuise les chances des Girondins, dans la course pour le maintien dans l’élite. À 4 journées de la fin du championnat, le club au scapulaire est 19e et relégable, à 3 points de l’AS Saint-Etienne (barragiste) et à 6 points de Clermont Foot (le dernier club non relégable). Plus grave, le FCGB est le club ayant la pire défense en Ligue 1 et dans les cinq grands championnats. L’équipe de David Guion a déjà encaissé 84 buts en 34 matches disputés en Ligue 1, soit 2,4 buts concédés par matchs cette saison. Selon le spécialiste de statistiques sportives Opta, le but encaissé par Bordeaux est un triste record, car le club au scapulaire est devenu l’équipe ayant concédé le plus de buts en une saison, depuis près de 40 ans.

Quelles conditions pour que Bordeaux reste en Ligue 1 ?

19e de Ligue 1 à l’issue de la 34e journée, Bordeaux se rapproche un peu plus de la Ligue 2, surtout après sa lourde défaite face au FC Nantes. Les Bordelais menaient pourtant 2-0 à la pause, grâce à des buts de M'Baye Niang (6e) et Javairô Dilrosun (18e). Mais les Marine et Blanc ont encaissé cinq buts en seconde période, dont un but contre son camp de Ricardo Mangas (2-2, 51e). Cette défaite est la 17e des Girondins en championnat cette saison.

Seul le FC Metz, actuelle lanterne rouge, fait pire que Bordeaux avec 18 défaites. Malgré tout, l’équipe achetée par Gérard Lopez en juillet 2021 peut encore se sauver mathématiquement. Il lui faut pour cela remporter ses quatre derniers matches et espérer que ses concurrents directs actuels : le FC Metz, l’AS Saint-Etienne (31 points), Clermont Foot (33 points) et l’ES Troyes AC (33 points) n’en font pas autant. Des conditions difficiles, vu les contre-performances actuelles de l'équipe de David Guion. Pour le calendrier de cette fin de saison, Bordeaux doit encore affronter l’OGC Nice (5e), Angers SCO (14e), le FC Lorient (15e) et le Stade Brestois (11e).