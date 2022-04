PSG Mercato : Après Pochettino, le Qatar a tranché pour Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2022 à 23:50

PSG Mercato : Le Paris SG souhaite ouvrir un nouveau cycle après une saison décevante. Outre Pochettino, Leonardo pourrait aussi prendre la porte cet été.

PSG Mercato : Leonardo poussé vers la sortie cet été ?

Si le licenciement de Mauricio Pochettino apparaît pour beaucoup comme déjà acquis, l’entraîneur argentin pourrait ne pas être le seul poids lourd à faire les frais du vent de changement qui s’annonce au Paris Saint-Germain. D’après les dernières révélations du tabloïd britannique The Telegraph, les dirigeants qatariens du club de la capitale auraient finalement décidé de se séparer de Leonardo.

De retour depuis 2019, le directeur sportif brésilien est fortement critiqué pour son incapacité à vendre et surtout ses mauvais choix lors du dernier mercato estival avec des signatures qui se sont avérées être des flops cette saison. Notamment Sergio Ramos, qui a passé le clair de son temps à l’infirmerie, et Georginio Wijnaldmun, méconnaissable depuis son arrivée au Paris SG. Le média anglais indique même que Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà été chargé de trouver un remplaçant à Leonardo.

PSG Mercato : Le Qatar travaille déjà sur la succession de Leonardo

Ce lundi, les journaux Le Parisien et L’Équipe ont présenté Leonardo comme intouchable au Paris Saint-Germain. « Sa cote se maintient à un niveau appréciable », du côté de Doha selon le quotidien régional. L'Équipe confirme la tendance et assure que l’ancien milieu de terrain brésilien « connaît personnellement l'émir du Qatar, qui le tient en haute estime. » Mais The Telegraph annonce pour sa part que la haute direction du Paris Saint-Germain devrait finalement licencier Leonardo. Et pour lui succéder, les noms de Fabio Paratici (Tottenham) et Andrea Berta (Atlético Madrid) ont été évoqués dernièrement.

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris SG envisage maintenant des changements majeurs. Le président Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi invité des consultants de la Harvard Business School pour apporter un regard neuf sur les processus du club parisien. Outre l’avenir de Mauricio Pochettino, celui de Leonardo serait désormais dans la balance.