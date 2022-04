OM Mercato : Saliba, son agent vend la mèche pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 27 avril 2022 à 23:33

OM Mercato : Prêté à Marseille cette saison, William Saliba devrait retourner à Arsenal. Mais son agent a jeté un énorme coup de froid sur ce retour.

OM Mercato : William Saliba loin d’un retour à Arsenal

L’Olympique de Marseille peut encore espérer pour William Saliba. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal, le défenseur central de 21 ans est rapidement devenu un taulier de la défense de l’ OM. Ses solides prestations ont convaincu ses nouveaux dirigeants. La direction marseillaise ne cache plus son souhait de le conserver cet été. Reste que pour que ce deal se fasse, il faudra nécessairement obtenir l'aval d’Arsenal. Car aucune option d’achat n’accompagne le prêt de William Saliba à Marseille. Le néo-international tricolore devra donc faire son retour chez les Gunners à l’issue de la saison.

Sauf que rien n’est encore décidé dans ce dossier. À en croire l’agent du jeune joueur, Djibril Niang, tout reste encore possible pour son client. D’autant plus que la direction d’Arsenal n’a arrêté aucune décision concernant l’avenir de l’ancien Stéphanois. « Nous ne savons toujours pas ce qu'Arsenal veut faire avec William », a-t-il confié dans des propos rapportés par le journaliste Freddie Paxton.

Une rencontre prévue en Arsenal et Willima Saliba

Ainsi, les dirigeants d'Arsenal ne montrent aucun empressement à informer le jeune joueur sur leurs réelles intentions. Cette attitude pourrait avoir une influence considérable sur l’avenir du jeune joueur. De plus que selon la presse britannique, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, n’aurait pas vraiment l’intention d’offrir une place de titulaire à William Saliba au sein de son groupe. L’entraîneur espagnol souhaiterait miser sur sa paire défensive Ben White et Gabriel la saison prochaine. Tant d’arguments qui maintiennent donc le défenseur de 20 ans dans l’incertitude.

Quoi qu’il en soit, William Saliba devra être fixé sur son sort le plus rapidement possible. Une rencontre devrait avoir lieu entre la direction d’Arsenal et l’entourage du joueur dans les semaines à venir. « Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt », a ajouté son agent, Djibril Niang. Ce dossier pourrait de ce fait se décanter en faveur de l’ OM.