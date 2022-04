RC Strasbourg Mercato : Gameiro se livre sur son avenir au RCSA

Publié par Jules le 28 avril 2022 à 11:58

RC Strasbourg Mercato : Debarqué l'été dernier au RCSA, Kevin Gameiro s'est vite imposé. À l'âge de 34 ans, il se livre sur son avenir à Strasbourg.

RC Strasbourg Mercato : Encore un an de contrat pour Gameiro

Formé au RC Strasbourg, Kevin Gameiro a décidé, l'été dernier, de retourner dans son club formateur dans le cadre d'un transfert libre, alors que son contrat s'achevait à Valence. Un retour en Ligue 1 concluant puisque le joueur de 34 ans a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives avec le RCSA depuis le début de la saison. Grâce à son apport offensif, il est l'un des grands artisans de la belle saison du club qui siège aujourd'hui à la 6e place de Ligue 1 et qui est toujours en lice dans la course à l'Europe.

Tandis que le contrat liant Kevin Gameiro et le RC Strasbourg court jusqu'en juin 2023, l'international français (13 sélections) a voulu revenir sur son avenir, alors qu'il a déjà 34 ans, et qu'une bonne partie de sa carrière est déjà derrière lui. Alors que le RCSA prépare le mercato en suivant notamment la piste Thomas Delaine (FC Metz), les Alsaciens aimeraient profiter de leur buteur encore quelques saisons.

RC Strasbourg : Kevin Gameiro veut continuer à jouer

Après une saison très compliquée pour lui la saison passée, Kevin Gameiro ne veut pas trop se projeter, conscient que tout peut arriver. Pour autant, il n'exclut pas l'hypothèse de continuer avec le RC Strasbourg, si le club le souhaite. " Je pense qu'il n'y aura pas que moi, mais également le club qui aura son mot à dire ", a-t-il déclaré, avant d'ajouter, " si au moment venu, je me sens bien physiquement et mentalement et que je suis encore bon sur le terrain, alors on verra ".

Il s'agit donc là d'un signe d'espoir pour les supporters du RC Strasbourg de conserver leur attaquant. Une chose est sûre, Gameiro ne veut pas être un boulet pour son club et a " encore envie de continuer deux, trois ans ". Seulement, il est conscient de son âge et de l'importance d'une bonne santé physique, ce pourquoi il ne souhaite pas encore se projeter plus loin que la saison prochaine.