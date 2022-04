Stade de Reims Mercato : Le SDR boucle une importante signature !

Publié par Jules le 29 avril 2022 à 11:42

Stade de Reims Mercato : Alors que le SDR pourrait perdre certains joueurs importants, les Rémois viennent de boucler la signature d'un cadre.

Stade de Reims Mercato : Un cadre prolonge avec le SDR

C'est désormais quasiment acté, Hugo Ekitike devrait quitter le SDR à l'issue de la saison. Malgré le départ de son jeune prometteur, le Stade de Reims veut conserver une équipe compétitive pour essayer de s'installer de plus en plus haut au classement de Ligue 1. Dans ce contexte, un joueur essentiel vient d'être prolongé par les Champenois. En effet, sur ses réseaux, les Rémois ont annoncé la prolongation de Yunis Abdelhamid, joueur essentiel et capitaine du club.

Cette prolongation est un joli coup pour le Stade de Reims qui faisait de la prolongation de Yunis Abdelhamid l'une des priorités de son prochain mercato. Le défenseur central de 34 ans vient donc de signer un nouveau contrat avec le club qui s'étend désormais jusqu'en 2024. Un véritable soulagement pour tous les supporters du SDR qui attendaient avec impatience la prolongation de leur capitaine.

Stade de Reims Mercato : Les Rémois se paient leurs supporters

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Stade de Reims n'a pas manqué d'imagination pour officialiser la prolongation de l'international marcocain (11 sélections) sur leurs réseaux sociaux. Dans la vidéo d'annonce, les Rouge et Blanc ont fait croire à un départ de leur joueur avant d'inverser le sens de lecture de la vidéo pour valider l'extension de contrat de leur capitaine. Nul doute que cette annonce aura fait frissonner quelques supporters rémois.

Même si l'officialisation était attendue, la prolongation de Yunis Abdelhamid est un excellent coup pour le Stade de Reims. Ainsi, les Rémois pourront conserver de la stabilité dans un effectif qui pourrait connaître plusieurs départs dès cet été. Malgré son âge avancé (34 ans), le Marocain est le troisième joueur le plus utilisé du SDR cette saison en Ligue 1 et continuera d'enchaîner les minutes de jeu avec le club champenois.