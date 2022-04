RC Strasbourg-PSG : Les compos tombent ! Révolution en défense

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 11:26

Tout juste champion de France, le Paris SG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour un match au sommet. Découvrez les compos de ce RCSA-PSG.

PSG : Pochettino opte enfin pour une défense à 3

Champion de France pour la 10e fois de son histoire après son nul obtenu contre le RC Lens le week-end dernier, le Paris Saint-Germain se confronte ce vendredi à une séduisante formation strasbourgeoise, toujours en course pour l’Europe et redoutable cette saison à la Meinau. Souvent en dilettante par le passé après leur titre en championnat, les Rouge et Bleu ont l’occasion de frapper un très joli coup ce soir et d’inverser la tendance négative de ces dernières saisons.

Pour ce faire, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasi au complet, avec la présence notamment du fameux trio MNM (Messi, Neymar, Mbappé), mais aussi d’un trident moins en vue cette saison dans le secteur défensif. Disposant d’un Sergio Ramos en pleine forme, l’entraîneur du PSG devrait aligner ce soir l’international espagnol dans une charnière à trois, aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Un schéma de jeu longtemps plébiscité par une partie du groupe parisien, mais mis entre parenthèse à causes des pépins physiques récurrents de l’ancien capitaine du Real.

Toujours pas de jeunes contre le RCSA

D’après L’Équipe et Le Parisien, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire débuter les Titis ce vendredi, préférant aligner son équipe type malgré le titre de champion. Souvent pointé du doigt pour sa gestion des jeunes, l’Argentin est longuement revenu en conférence de presse sur la place de ses pépites issues du centre de formation dans l’effectif. " Non, il n'y a pas plus de pression médiatique pour les jeunes au PSG qu'à Tottenham (son ancien club, ndlr). Je crois que c'est une question de philosophie, de projet, de stratégie. Chaque club a un projet par rapport au futur ", s’est défendu l’intéressé.

Un RC Strasbourg "décomplexé" ce soir

Malgré une défaite surprise contre le LOSC le week-end dernier, Strasbourg compte bien se présenter à la Meinau avec la même philosophie insufflée depuis le début de saison par Julien Stéphan. " Notre approche ne changera pas, je veux avoir des joueurs décomplexés. Je veux avoir des joueurs ambitieux, je veux avoir des joueurs qui ont envie d’attaquer, d’aller vers l’avant, je veux aussi voir des joueurs qui ont envie de presser ", a déclaré l’ancien coach du SRFC hier en conférence de presse. Bête noir du PSG ces dernières années, Julien Stéphan sait que la course à l’Europe pourrait se décanter ce week-end et compte bien mettre toutes ses armes de son côté.

Compo probable du PSG :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : Marquinhos, S. Ramos, P. Kimpembe

Milieux de terrain : A. Hakimi, Danilo, M. Verratti, N. Mendes

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar

Compo probable du RC Strasbourg :

Gardien : M. Sels

Défenseurs : L. Perrin, G. Nyamsi, A. Djiku

Milieux de terrain : F. Guilbert, A. Thomasson, J-R. Bellegarde, I. Sissoko, D. Liénard

Attaquants : K. Gameiro, L. Ajorque