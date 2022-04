PSG Mercato : Rendez-vous décisif entre Leonardo et le clan Savic

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 05:06

PSG Mercato : Outre Paul Pogba, le Paris SG aimerait également attirer Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio Rome. Leonardo va rencontrer l’agent du joueur.

PSG Mercato : La Lazio Rome a accepté l’offre du Paris SG pour Milinkovic-Savic

Débarqué en août 2015 en provenance de Genk pour 12 millions d’euros, Sergej Milinkovic-Savic veut quitter la Lazio Rome lors du prochain mercato estival. D’après les renseignements du journal Il Messaggero, le milieu de terrain de 27 ans l’aurait notamment indiqué à son entraîneur Maurizio Sarri et à ses partenaires. Toujours selon la même source italienne, le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action pour l’international serbe en transmettant une offre de 65 millions d'euros aux dirigeants de la Lazio.

Une offre acceptée par le club italien qui chercherait même d’ores et déjà le successeur de son numéro 21. L’affaire serait encore loin d’être réglée pour les Rouge et Bleu puisque Manchester United et la Juventus Turin seraient également des candidats sérieux à la signature de Milinkovic-Savic. Déterminé à parvenir à ses fins dans ce dossier, Leonardo aurait entamé son opération séduction afin de convaincre le clan Savic.

PSG Mercato : Leonardo va tenter de convaincre Milinkovic-Savic

Malgré un engagement courant encore jusqu’en juin 2024, l’histoire entre Sergej Milinkovic-Savic et la Lazio Rome va se terminer à l’issue de la saison en cours. Après sept ans de bons et loyaux services, le natif de Lleida veut quitter les Biancocelesti pour rejoindre un club plus ambitieux et aurait reçu l’accord de sa direction pour un départ cet été.

Après avoir obtenu le feu de la direction romaine, Leonardo aurait prévu de rencontrer prochainement l’agent du joueur afin de faire avancer ses pions. En effet, selon les informations de nos confrères de But,« un rendez-vous doit prochainement avoir lieu entre le PSG et Mateja Kezman, l’agent de « SMS », qui discute aussi avec la Juventus Turin et Manchester United. »

Le portail sportif précise également que même si le club italien continue de réclamer un montant avoisinant les 100 millions d’euros pour son joueur, l’affaire pourrait se conclure pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros plus des bonus. Toujours selon la même source, les Red Devils se présentent comme les concurrents les plus sérieux pour le Paris SG dans cette affaire.