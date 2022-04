PSG Mercato : Dembélé, le Paris SG fait un tacle magistral au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 23:06

PSG Mercato : Libre en juin, Ousmane Dembélé fait partie des priorités du Paris SG pour cet été. Et le Barça serait en train de le comprendre à ses dépens.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé tient une offre écrite du Paris SG

Déterminé à conserver Ousmane Dembélé, sur demande expresse de son entraîneur Xavi Hernandez, le FC Barcelone aurait finalement revu à la hausse sa dernière offre, notamment au niveau du salaire, à en croire les informations du journaliste Gerard Romero. Ces derniers jours, l’agent de l’international français de 24 ans, Moussa Sissoko, aurait rencontré les dirigeants du Barça et les positions des deux parties se seraient sensiblement rapprochées, même si un accord serait encore loin d'être trouvé.

Le club catalan se heurtant à la question de la commission du représentant de l’ancien ailier du Stade Rennais. Et alors que les Blaugranas calent dans ce dossier, le Paris Saint-Germain aurait passé la vitesse afin de régler définitivement son accord de principe avec Ousmane Dembélé. En effet, le journaliste indépendant Toni Juanmarti a révélé que Nasser Al-Khelaïfi aurait formulé ces derniers jours une alléchante offre écrire au numéro 11 du club espagnol.

Les Parisiens auraient transmis notamment une proposition de contrat assorti d’un salaire de 17 millions d’euros net par an. L’offre serait complétée par une prime à la signature alléchante, dont le montant n’a pas été dévoilé. L’ancien coéquipier de Lionel Messi n’aurait pas encore donné sa réponse au Paris SG, mais le dossier devrait connaître son dénouement dans vingt jours.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé attend de connaître le prochain coach parisien

Ce samedi, RMC Sport confirme l’offensive du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé et précise que le natif de Vernon attend de connaître l’identité du prochain entraîneur des Rouge et Bleu avant de prendre une décision. « En discussion avec son entourage depuis janvier, le Paris Saint-Germain est toujours en course pour faire signer le Français. Les bases d’un futur contrat sont déjà sur la table. Mais avant de donner une réponse, Ousmane Dembélé attend désormais d’en savoir plus sur les décisions qui seront prises par la direction parisienne dans les prochaines semaines. Notamment l’identité de l’entraîneur », indique la radio métropolitaine.

Toujours selon la même source, « le Barça ne pourra pas s’aligner financièrement sur les offres des autres gros clubs européens. Il tente néanmoins d’avancer d’autres arguments, avec la possibilité de faire de l’attaquant le joueur le mieux payé de son vestiaire. La Liga se terminera le 22 mai pour le FC Barcelone. On devrait en savoir plus sur la décision d’Ousmane Dembélé peu après. » Une tendance confirmée sur YouTube par Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, Dembélé devra baisser considérablement son salaire s'il veut prolonger son contrat à Barcelone.

Affaire à suivre donc…