PSG Mercato : Coup de théâtre dans le dossier Milinkovic-Savic !

Publié par JEAN-LUC D le 02 mai 2022 à 16:55

PSG Mercato : Mateja Kezman, l’agent du milieu de la Lazio Rome, Milinkovic-Savic, a fait une sortie fracassante impliquant le Paris SG et Man United.

PSG Mercato : Sergej Milinkovic-Savic a choisi Manchester United

Depuis plusieurs saisons, Leonardo tente vainement de faire venir Sergej Milinkovic-Savic au Paris Saint-Germain. Mais la presse italienne assure que la Lazio Rome serait finalement disposée à laisser filer son milieu de terrain serbe lors du prochain mercato estival. Arrivé en 2015 en provenance de Genk contre un chèque de 12 millions d’euros, le joueur de 27 ans souhaiterait disputer plus régulièrement la Ligue des Champions et voudrait donc quitter le club italien cet été pour une destination plus ambitieuse. Toujours intéressé par Sergej Milinkovic-Savic, le Paris SG serait déjà passé à l'action avec une offre de 65 millions d'euros. Cependant, le représentant du natif de Lleida assure que son protégé préfère rejoindre les rangs de Manchester United en cas de départ de la Serie A.

« Sergej ne manque pas d’offres pour le mercato estival. Pour le moment, nous traitons avec Manchester United et le Paris Saint-Germain. Il est concentré sur la fin de saison avec la Lazio, mais Sergej veut aller à Manchester », a confié Mateja Kezman au micro de Sky Sports. D’après des sources italiennes, les Red Devils auraient formulé la même offre que les Rouge et Bleu pour le numéro 21 des Biancocelesti et que les deux propositions auraient été acceptés par le président Claudio Lotito. Seulement, ce lundi, l’agent de Milinkovic-Savic a fait une nouvelle sortie médiatique qui remet totalement les compteurs à zéro dans ce dossier.

PSG Mercato : L’énorme coup de gueule de l’agent de Milinkovic-Savic

Il y a quelques jours, plusieurs médias ont prêté à Mateja Kezman un souhait de Sergej Milinkovic-Savic d’évoluer à Manchester United en cas de départ de la Lazio Rome. Pour Tutto Juve, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a publiquement démenti avoir tenu de tels propos dans une quelconque interview avec Sky Sports.

« C’est une super fake news. Je n’ai jamais donné d’interviews ces dernières semaines, certains journalistes sont vraiment incroyables ! Je suis très en colère, c’est un manque de respect envers moi, Sergej et la Lazio », a lâché l’ancien international serbe. Tout est donc relancé dans ce dossier prioritaire pour le PSG, Man United et la Juventus.