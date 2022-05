OM Mercato : Saliba reçoit un avertissement pour son retour à Arsenal

Publié par Timothée Jean le 04 mai 2022 à 15:35

OM Mercato : Alors que son prêt à Marseille arrive à son terme, William Saliba a reçu un avertissement pour son retour à Arsenal.

OM Mercato : William Saliba déjà attendu à Arsenal

De quoi sera fait l'avenir de William Saliba ? Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal, le jeune défenseur français est rapidement devenu incontournable à l’Olympique de Marseille. Si bien que les dirigeants marseillais espèrent le conserver le plus possible. C’est en tout cas le souhait affiché par Pablo Longoria. Le président marseillais et son équipe devront entamer les négociations avec la direction des Gunners en vue de prolonger son aventure à Marseille.

Sauf que cette mission s’annonce très compliquée. Puisque le prêt de William Saliba à Marseille n’est accompagné d’aucune option d’achat. Le néo-tricolore devrait donc retourner chez les Gunners à l’issue de la saison en cours. Il est déjà attendu au sein du vestiaire d’Arsenal. Interrogé par The Sun, le défenseur des Gunners, Rob Holding, s’est montré ouvert pour un retour de William Saliba. Le défenseur britannique s’est dit « prêt » à l’accueillir. Cependant, l’ancien Stéphanois devra s’attendre à une forte concurrence chez les Gunners.

Rob Holding met en garde William Saliba

Auteur d’une bonne saison à l'Olympique de Marseille, William Saliba ne se voit pas retourner à Arsenal pour aller s’asseoir sur le banc des remplaçants. Il espère de ce fait obtenir des garanties sur son temps de jeu avant de retourner en Premier League. Autant dire que son retour fera probablement quelques victimes à Arsenal. Toutefois, Rob Holding estime que les dés ne sont pas encore joués. Car il est convaincu qu’il y aura une rude concurrence au sein de la charnière défensive d’Arsenal la saison prochaine. « Il y a eu tellement de défenseurs centraux, donc ça a toujours été compétitif. Tu es à Arsenal. Ça va être compétitif », a-t-il prévenu. William Saliba s’apprête à rencontrer les dirigeants britanniques afin de régler la question autour de son avenir.