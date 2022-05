OM-Feyenoord : la compo de Sampaoli tombe ! Milik de retour

Publié par Dylan le 05 mai 2022 à 13:30

Ce jeudi, l' OM accueille le Feyenoord Rotterdam au Vélodrome, pour la demie finale retour de Ligue Europa Conférence. Voici la composition marseillaise avec le retour d'Arkadiusz Milik dans le onze.

OM-Feyenoord : La finale au bout des doigts

Après avoir été défaits lors du match aller à Rotterdam jeudi dernier (défaite 3-2), les Phocéens vont devoir renverser la tendance ce soir (21h) au Stade Vélodrome. Ils n'auront qu'un seul objectif : la victoire. Surpris par des Néerlandais qui n'ont rien lâché, l' OM a plié mais est loin d'avoir abandonné ses chances de qualification. Avec un seul but à remonter pour égaliser sur l'ensemble des deux rencontres, les hommes de Jorge Sampaoli sont encore dans la course pour aller chercher la finale en Ligue Europa Conférence.

Les tensions sont évidemment montées d'un cran ce jeudi. Pas moins de 20 personnes ont été interpellées à Marseille au cours d'incidents entre supporters mercredi soir, à la veille de la demi-finale retour entre l' OM et le Feyenoord Rotterdam, selon la préfecture de police. A la tombée de la nuit mercredi, des supporters néerlandais s'étaient rassemblés près du Vieux-Port, sous la surveillance des forces de l'ordre locales. Des projectiles ont d'abord été tirés dans leur direction, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, puis des supporters marseillais sont arrivés et des groupes des deux camps ont commencé à se provoquer. Il y aurait une majorité de supporters marseillais parmi les interpellations.

Milik de retour dans le onze, le choix fort de Sampaoli

Jorge Sampaoli devrait sensiblement reconduire le même onze que lors du match aller à Rotterdam pour tenter de renverser le Feyenoord, ce jeudi soir. Sur le banc au coup d’envoi lors de la première manche, Arkadiusz Milik devrait cette fois-ci débuter. Il sera cette fois soutenu par le capitaine Dimitri Payet et le virevoltant Amine Harit sur le front de l'attaque. Titulaire à l'aller, Cédric Bakambu devrait cette fois-ci débuter sur le banc tout comme Bamba Dieng.

En défense, la charnière centrale sera à nouveau composée de Duje Caleta-Car et et de William Saliba, accompagnée par les latéraux Luan Peres (à gauche) et Valentin Rongier (à droite). Steve Mandanda est à nouveau préféré à Pau Lopez au poste de gardien de but, lui qui a été auteur d'un très bon match à Rotterdam.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a abordé la question de leur concurrence au poste : « Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à la faire, je dirais que ça ne les gêne pas. Je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Je l’assumerais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision, je n'ai aucun problème à assumer des erreurs. Mais je crois en l'occurrence que les deux ont fort bien répondu tout au long de la saison », a estimé le technicien argentin. Comme à l'aller, Jorge Sampaoli va reconduire un 4-3-3, avec on l'espère, plus de réussite.

Compo probable de l' OM contre le Feyenoord Rotterdam :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : V. Rongier, W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : M. Guendouzi, B. Kamara, Gerson

Attaquants : A. Harit, A. Milik, D. Payet