OM-Feyenoord : Le coupable N°1 de l’élimination démasqué !

Publié par Timothée Jean le 06 mai 2022 à 11:30

L’ OM a été éliminé jeudi soir en Conférence League après son match nul (0-0) face à Feyenoord. Un coupable est désigné après cet échec.

OM-Feyenoord : Arkadiusz Milik pointé du doigt

C’est une soirée frustrante pour l’Olympique de Marseille. Battu à l’aller (3-2), l’ OM se devait de relever la tête jeudi soir face à Feyenoord en demi-finale retour de la Conférence League. Mais les hommes de Jorge Sampaoli, réunis dans une ambiance de gala au Vélodrome, ne sont jamais parvenus à trouver la clé face au verrou néerlandais. L’ OM a été tenu en échec par le 3e d'Eredivisie (0-0) et sort de la compétition par la petite porte. Les Marseillais s’arrêtent aux portes d’une finale européenne.

À l’issue de cette élimination à domicile, plusieurs joueurs de l’ OM sont pointés du doigt. Si l’attaquant sénégalais Bamba Dieng n’est pas épargné par les critiques, Daniel Riolo estime qu’Arkadiusz Milik est bel et bien le principal coupable de cette déconvenue. « Après je veux bien qu'on tape sur Dieng, mais il a les pieds carrés, on le sait (…) Milik lui je lui en veux ! Je lui en veux plus qu'à Dieng parce que lui tout le monde chiale pour qu'il joue, parce que lui même pense que c'est un attaquant de classe internationale », a fustigé Riolo dans des propos rapportés par RMC Sport.

Arkadiusz Milik en manque de confiance à Marseille

Attendu face à Feyenoord, Arkadiusz Milik n’a jamais été à la hauteur. Il a livré une prestation terne et décevante. L’avant-centre a manqué de précision dans le dernier geste, même quand cela semblait immanquable. Au lendemain de l’élimination olympienne, les critiques sont assez légitimes sur le « grand attaquant » marseillais, en manque de confiance ces derniers jours. Éliminé aux portes de la finale de C4, l'Olympique de Marseille devra désormais se concentrer sur le championnat en vue de consolider sa deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Prochaine échéance et pas des moindres pour l'OM, le choc contre le Stade Rennais au Roazhon Park le 14 mai, qui pourrait s'avérer déterminant pour la qualification en LDC.