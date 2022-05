ASSE Mercato : Perrin passe la seconde pour une cible de Ligue 2

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 06:43

ASSE Mercato : En quête d’un renfort pour sa défense, Saint-Étienne est passé à l’offensive pour un défenseur évoluant en Ligue 2.

ASSE Mercato : Loïc Perrin sur un coup en Ligue 2

Avec 70 buts déjà concédés, l’AS Saint-Étienne dispose de la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 Uber Eats. Recruter dans ce secteur sera l’un des principaux chantiers de Loïc Perrin. Le coordinateur sportif de l’ ASSE souhaite conserver Falaye Sacko, prêté par les Boavista cet hiver. Outre cette piste, l’ancien capitaine stéphanois prospecte également en Ligue 2. Le responsable ligérien a coché le nom d’Anthony Briançon sur sa short-list. Comme le confirme Peuple-Vert, Sainté est déjà passé à l’offensive dans ce dossier. Samedi, les Verts ont dépêché des émissaires à Toulouse pour le match entre le Téfécé et Nîmes Olympique. Une rencontre durant laquelle le défenseur pisté par Sainté s’est illustré avec un but malgré la défaite des Crocos au Stadium (2-1).

Une belle affaire à 0€ pour Sainté cet été

Anthony Briançon a raté sa saison avec le Nîmes Olympique. Le défenseur central 27 ans n’a effectué son retour à la compétition que lors de la 35e journée du championnat. Le défenseur passé chez les jeunes de l’Olympique Lyonnais était éloigné des terrains suite à une grave blessure au genou. Contre Toulouse, il alignait son troisième match de suite depuis son retour, le premier en tant que titulaire. Remplacé dans les vingt dernières minutes au Stadium, le joueur pisté Saint-Étienne espère pouvoir jouer l’intégralité du match contre Bastia.

Cette rencontre compte pour la dernière journée du championnat. Elle fera office d’adieux de Briançon au stade des Costières. Le défenseur central n’a pas renouvelé son contrat et va quitter Nîmes gratuitement. Il avait rejoint le club gardois en 2012 en provenance de l’Olympique Lyonnais. Sa situation contractuelle intéresse donc l’ ASSE résignée à s’intéresser à des joueurs libres au vu de ses finances.