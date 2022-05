Man United Mercato : United en pince pour un cadre de Villarreal !

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 01:35

Man United Mercato : Pire défense du top 8 de la Premier League, Manchester United souhaite se renforcer au plus vite avec un cadre de la défense de Villarreal.

Man United Mercato : Pau Torres en approche?

En prenant 11 buts sur les 3 derniers déplacements (défaite 3-1 à Arsenal, 4-0 à Liverpool et 4-0 à Brighton), les problèmes défensifs de Manchester United sont trop de fois mis en lumière, à tel point que le club mancunien songe sérieusement à reconstruire la charnière centrale. En effet, Eric Bailly et Phil Jones, qui n'entrent plus du tout dans les plans, ont été priés se trouver un nouveau point de chute à la fin de la saison. Pour pallier leurs absences, la direction du club mancunien aurait pisté Pau Torres, le défenseur de Villarreal, qui était déjà sur les tablettes mancuniennes l'été dernier selon The Manchester Evening News.

Le défenseur espagnol de 25 ans réalise actuellement une très bonne saison avec Villarreal, avec qui il est allé jusqu'en demie finale de Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club. Titulaire indiscutable avec 30 matchs au compteur cette saison pour 4 buts avec le club espagnol, Pau Torres s'est fait un nom et est désormais sous le feu des projecteurs en Europe.

Une clause libératoire entre 55 et 60 millions d'euros

Sous contrat jusqu'en 2024, Pau Torres possède une clause libératoire estimée entre 55 et 60 millions d'euros et ne serait pas contre l'idée de découvrir un nouveau club. Le Sous-Marin Jaune ne serait pas contre un transfert du joueur, si la somme convient à ses attentes. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano qui s'est exprimé sur Twitter, aucune proposition n'a encore été faite par les Red Devils, car « cela dépend de la décision d'Erik ten Hag et des changements au conseil d'administration de Man Utd ».

Si Manchester United souhaite acquérir le joueur de 25 ans, il ne va pas falloir attendre trop longtemps, car un autre grand club européen est sur les rangs : Chelsea. Les Blues, qui pourraient perdre César Azpilicueta ou encore Marcos Alonso (tous deux pistés par Barcelone), s'intéressent de près à plusieurs pistes défensives. Pau Torres est l'un des noms cochés par Chelsea, avec Matthis de Ligt (Juventus de Turin) et Josko Gvardiol (RB Leipzig). Cependant, aucune offre n'a été également formulée par le club londonien. Mais cela ne saurait tarder.