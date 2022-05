Montpellier HSC Mercato : Le MHSC proche d'un joli coup en L2

Publié par Jules le 10 mai 2022 à 15:06

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC, qui connait une fin de saison assez compliquée, veut se renforcer cet été et pourrait tenter un joli coup.

Montpellier HSC Mercato : Un défenseur de Ligue 2 dans le viseur du MHSC

Alors que Montpellier avait fait un début de saison canon et pouvait apparaître comme un possible challenger dans la lutte pour l'Europe, les espoirs du MHSC ont vite été abandonnés. À deux journées de la fin du championnat, les Héraultais pointent à une décevante 13e place et vont devoir se renforcer cet été pour espérer pouvoir jouer les trouble-fêtes en haut de tableau la saison prochaine. Pour ce faire, le club cherche à faire des bons coups, et l'un d'entre eux mène à Ajaccio, en Ligue 2.

Le nom de Gédéon Kalulu ne vous dit peut-être rien et pourtant, le joueur de 24 ans occupe le même poste que son frère Pierre Kalulu, défenseur droit à l'AC Milan. Très performant, cette saison avec le club corse, le latéral droit arrive en fin de contrat sur l'île de beauté et pourrait partir libre le mois prochain. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, dont Montpellier, comme l'annonce Mohamed Toubache-Ter.

Montpellier HSC Mercato : De gros travaux en défense

Le défenseur droit de Ligue 2 apparaît comme une jolie cible pour le club de Laurent Nicollin qui devrait perdre JuniorSambia dès cet été. En effet, le club de la Paillade ne veut pas conserver le latéral qui devrait quitter le MHSC, libre de tout contrat. La possibilité de recruter un joueur gratuitement à ce poste semble donc la meilleure, surtout quand on sait que les Montpelliérains veulent faire des folies en tentant de rapatrier Olivier Giroud.

Quoi qu'il en soit, la défense risque d'être l'un des chantiers prioritaires de Montpellier cet été. Au niveau des latéraux, beaucoup sont en fin de contrat et devraient quitter le club, tandis qu'en défense centrale, le bilan reste très mitigé cette saison et du mouvement est à prévoir.