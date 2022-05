Barça Mercato : Bayern, ça se bouscule pour un joueur de Liverpool !

Publié par Thomas G. le 11 mai 2022 à 02:15

Barça Mercato : Le FC Barcelone est ambitieux pour offrir la meilleur équipe à Xavi un joueur de Liverpool serait dans le viseur des Blaugranas.

Barça Mercato : Sadio Mané prochain objectif ?

Le Barça veut renforcer son attaque cet été, ainsi les dirigeants catalans négocient pour recruter Robert Lewandowski et Raphinha. Le FC Barcelone multiplient les pistes, le journal Sport affirme que les Barcelonais chercheraient à recruter un candidat au prochain Ballon d’or.

En effet, le FC Barcelone serait sur la piste de Sadio Mané, l’international Sénégalais est étincelant cette saison avec Liverpool. De plus, l’attaquant de 29 ans sera libre dans 1 an auu même titre que Mohamed Salah. Le Barça veut profiter de la situation contractuelle de Sadio Mané pour le recruter cet été. Xavi aurait coché le nom de l’ancien Messin pour remplacer Ousmane Dembélé et Adama Traoré tout deux en instance de départ. Néanmoins, le Barça devra faire face à la concurrence du Bayern Munich qui est aussi intéressé selon SkyGermany.

En parallèle, Liverpool n’a pas dit son dernier mot, Les Reds espèrent toujours prolonger l’ailier sénégalais. Le club anglais n'est pas vendeur à moins de recevoir une offre de 100 millions d’euros, de quoi refroidir les veiléités du Barça ?

La meilleure défense, c’est l’attaque ?

Xavi veut de nouveaux renforts dans le secteur offensif cet été. Après avoir recruté Ferran Torres et Pierre-Eymerick Aubameyang cet hiver, l’objectif est de recruter deux joueurs offensifs de plus. Dans cette optique, les Catalans vont également dégraisser l’effectif, ainsi Philippe Coutinho et Antoine Griezmann devraient être vendu. Ces ventes vont également permettre au club de récupérer de l’argent qui pourra être réinvesti sur le marché des transferts.

Le Barça veut retrouver les sommets et la piste Sadio Mané vient confirmer les hautes ambitions du FC Barcelone pour le prochain mercato. Les hommes de Xavi veulent concurrencer le Real Madrid pour récupérer le titre de champion d’Espagne la saison prochaine.