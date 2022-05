Stade Rennais Mercato : le SRFC en passe de prolonger un milieu

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 17:50

Stade Rennais Mercato : En bonne position pour accrocher une place européenne, le SRFC est en discussions pour prolonger un cadre de l'entrejeu.

Stade Rennais Mercato : Flavien Tait devrait rester

Auteur d'une bonne saison avec le Stade Rennais, qui peut toujours croire à une qualification en Ligue des Champions, le milieu de terrain Flavien Tait (29 ans) va certainement prolonger son aventure chez les Rouge et Noir. Dans un entretien accordé à TV Rennes, l'ancien Angevin évoque la fin de saison du SRFC mais clame également son amour pour le club breton.

Avec 27 matchs disputés, pour 4 buts et 3 passes décisives, Flavien Tait est un élément essentiel de l'effectif de Bruno Genesio. Transféré lors de la saison 2019-2020 en provenance de l'Angers SCO, l'ancien castelroussin a confirmé les attentes qui étaient placées en lui. Incontournable cette saison au milieu, où il s'est hissé comme l'un des meilleurs éléments rennais, Tait a évoqué au média local son envie de rester au club la saison prochaine. « Je suis bien ici, ça y est, j’ai mes marques, mes repères. Je connais pas mal de monde ici, j’aime la ville, l’environnement de tout ce qui entoure le Stade Rennais, et surtout je prends du plaisir sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi je voudrais partir. Les discussions avancent bien, j’espère que ça va se faire. Je reste confiant, il n’y a pas de raison », déclare le joueur de 29 ans, visiblement très attaché à sa nouvelle vie.

Tait, point central du futur milieu du SRFC

A l'inverse de Jonas Martin, qui ne sera pas prolongé à l'issue de son contrat cet été, Flavien Tait devrait s'inscrire dans la durée chez les Rouge et Noir. Homme fort du début de saison, le milieu récupérateur a prouvé à ses dirigeants qu'il était bien plus qu'une simple doublure (comme lors de ses premières saisons en Bretagne). Les dirigeants du Stade Rennais et notamment Florian Maurice, travaillent d'arrachepied désormais pour boucler son extension de contrat. Une signature importante qui donnera le coup d'envoi d'un mercato estival où le secteur de l'entrejeu devrait connaître de nombreux changements.