OM Mercato : Arsenal, tout s’accélère pour Nicolas Pépé !

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2022 à 12:00

OM Mercato : Dans le viseur de l’Olympique Marseille, Nicolas Pépé se rapproche d’un départ d’Arsenal. Un prétendant accélère pour son transfert.

OM Mercato : Nicolas Pépé se rapproche de l’Espagne

C’est l’un des dossiers qui agitent la rubrique mercato de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Nicolas Pépé fera-t-il son grand retour en Ligue 1 sous les couleurs phocéennes ? En manque de temps de jeu à Arsenal, l’international ivoirien n’exclut pas l’idée de quitter Londres cet été, lui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2024. Il aimerait bien relancer sa carrière sur de nouvelles terres lors de la prochaine saison.

Face à une telle posture, plusieurs clubs européens sont allés à la pêche aux informations concernant l’ancien prodige du LOSC. En quête de nouveaux renforts offensifs, l’ OM se serait rapidement positionné sur ce dossier, souhaitant profiter des envies de départ du joueur pour réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Sauf que l’ OM devra affronter la rude concurrence du FC Séville sur cette piste.

Le FC Séville pousse pour Nicolas Pépé

En effet, les dirigeants andalous comptent sur Nicolas Pépé pour la saison à venir et ont déjà entamé des démarches concrètes pour arracher sa signature le plus rapidement possible. Le journaliste turc Ekrem Konur explique en effet que le FC Séville souhaite attirer l’attaquant d’Arsenal sous la forme d’un prêt non obligatoire. Cette option serait à l’étude entre les deux écuries. Reste à savoir si les Gunners accepteront de céder leur jeune attaquant sous cette condition à l'actuel 3e de Liga. Les négociations devraient se poursuivre entre les deux écuries ces prochains jours.

En attendant, l’ OM n’a pas encore abandonné la piste menant à l’ancien prodige du LOSC. L'Olympique de Marseille va bien tenter sa chance à fond dans ce dossier, même si cette mission semble pour l'heure compliquée. En parallèle, Pablo Longoria aurait ciblé d'autres sensations en attaque pour cet été, comme l'Argentin Giovanni Simeone ou encore Mohamed-Ali Cho du SCO d'Angers.