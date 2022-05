Stade Rennais Mercato : 23M€, West Ham passe à l'offensive au SRFC !

Publié par ALEXIS le 12 mai 2022 à 18:25

Stade Rennais Mercato : Après une première tentative l’été dernier, West Ham pousse pour recruter un cadre du SRFC lors de ce mercato.

SRFC Mercato : West Ham prêt à sortir 23,5M€ pour Nayef Aguerd

Séduit par le profil de Nayef Aguerd, West Ham avait tenté de chiper le Marocain au SRFC pendant le mercato estival 2021, mais le transfert n’avait finalement pas vu le jour. À quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts en France, The Gardian confirme que le club de Premier League est toujours intéressé par les services du défenseur du Stade Rennais.

Le board des Hammers aurait ainsi travaillé dans l’ombre sur le dossier ces derniers mois. Mieux, ces derniers seraient prêts à passer à l’offensive dès le lancement du mercato en juin. Le média britannique annonce une offre de l'ordre de 20 M£ (près de 23,5 M€) pour convaincre le club breton de lâcher son homme fort de la charnière centrale. Sous contrat jusqu’en 2025, l'international marocain vaut 9 millions d'euros sur le marché, d'après l’estimation de Transfermarkt.

Nayef Aguerd, priorité de David Moyes

À West Ham, David Moyes est en quête d’un défenseur central de haut standing cet été et aurait jeté son dévolu sur Nayef Aguerd, qui réalise une saison convaincante au SRFC. Chez les Hammers, l'arrière-garde a beaucoup souffert cette saison, notamment avec la blessure de Kurt Zouma, d’abord aux ischio-jambiers entre la mi-décembre et mi-janvier, puis à la cheville (entorse) en avril dernier. Ajouté à cela le départ quasi acté d'Issa Diop, en fin de contrat en juin 2023 et qui ne rentre plus dans les plans de son entraîneur. En Ligue 1, l’OL et l’AS Monaco sont notamment à la lutte pour rapatrier l’ancien défenseur du Toulouse FC.

Selon les indiscrétions de la source, en plus de Nayef Aguerd, David Moyes aurait aussi sondé plusieurs autres pistes : Joe Worrall de Nottingham Forest, James Tarkowski du FC Burnley et surtout Sven Botman du LOSC. Le dernier était même un temps en tête de la shortlist du club anglais, mais son prix élevé et la forte concurrence de l'AC Milan sur le dossier a finalement fait déchanter West Ham. De son côté, le Stade Rennais fera tout son possible pour retenir son pilier de la défense centrale, notamment au vu du peu de profondeur à ce poste cette saison. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur de Dijon devrait faire parler de lui cet été.