RC Lens : Terrible clap de fin pour un cadre des Sang et or

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 03:55

RC Lens : Le Racing Club de Lens vient d’enregistrer un forfait de taille alors qu’il reste engagé dans la course à l’Europe.

RC Lens : Fin de saison actée pour un cadre de Franck Haise

Actuel 7e de Ligue 1, le Racing Club de Lens conserve ses chances de finir à une place européenne. Le RC Lens accuse notamment cinq points de retard sur l’OGC Nice (4e) à deux journées de la fin du championnat. Pour leurs derniers rendez-vous, les Sang et Or vont affronter l’ESTAC puis l’AS Monaco (3e). Deux rendez-vous auxquels ne prendra pas part Jean-Louis Leca. Comme le révèle L’Équipe, le portier lensois s’est fracturé le doigt de manière anodine ce jeudi. Le quotidien sportif révèle que le gardien de 36 ans a eu une altercation avec Thierry Malaspina, l’entraîneur des gardiens. Après leur dispute, le joueur a frappé une porte et s’est blessé. Il ne pourra donc plus tenir sa place cette saison.

Jean-Louis Leca vers une triste fin à Lens ?

Le match nul contre le FC Nantes le 30 avril pourrait donc être le dernier de Jean-Louis Leca sous le maillot du Racing Club de Lens. Le contrat du portier lensois expire au terme de la saison. Rien n’indique qu’il sera de nouveau prolongé, surtout après son coup de sang. Son bail avait été prolongé d’un an la saison dernière. La direction du RC Lens a d’ailleurs réagi à ces incidents survenus à La Gaillette.

Le club annonce des « mesures disciplinaires adaptées » et que « cet événement intervenu dans la vie du groupe sera réglé dans la plus stricte intimité du vestiaire ». Autant dire que Jean-Louis Leca pourrait quitter le Racing par la petite porte. Pour ce qui s’apparente à sa dernière saison chez les Sang et or, il a disputé 28 rencontres pour 37 buts encaissés et 6 clean-sheet.