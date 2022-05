Man United Mercato : Les Red Devils surveillent un crack argentin

Publié par Thomas G. le 13 mai 2022 à 14:40

Man United Mercato : Empêtrés dans une fin de saison sans enjeu les Mancuniens auraient ciblé un futur grand talent du football mondial.

Man United Mercato : Les Red Devils veulent Enzo Fernandez

Les Mancuniens sont dans une situation délicate, la saison a été un échec et la qualification pour une compétition européenne est loin d'être assurée. Le club a cependant engagé Erik ten Hag pour redresser la barre et retrouver les sommets. Pour mener à bien sa mission, les dirigeants de Man United veulent lui offrir la meilleure équipe possible. Ainsi, le mercato sera primordial pour les Red Devils qui vont devoir convaincre des stars de venir sans la Ligue des Champions.

Dans cette optique, les Mancuniens seraient intéressés par un jeune milieu de terrain de River Plate. En effet, selon l’insider turc Ekrem Konur, Man United aurait coché le nom d’Enzo Fernández, auteur d'une saison XXL à seulement 21 ans. L'espoir argentin est un milieu de terrain rapide, doté d’une qualité technique supérieure à la moyenne. De plus, c’est un joueur agressif sur le porteur de balle, n’hésitant pas à aller au contact dans les duels.

Enzo Fernandez affole l’Europe

Les performances du milieu de 21 ans avec River Plate ont eu le mérite d'éveillé la curiosité des grands d’Europe. En plus de Man United, Manchester City et le Real Madrid sont également venus aux nouvelles. Le natif de San Martin est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Millonarios et River Plate a fixé sa clause libératoire à 25 millions d’euros. Une somme plutôt raisonnable qui ne devrait pas refroidir les ardeurs de ses prétendants. Révélations de la saison en Super Liga argentine, Enzo Fernández a inscrit ce jeudi un but magnifique de 25 m qui devrait être nommé au prix Puskás.

De quoi annoncer un été électrique pour Man United, qui travaille en parallèle sur les signatures cet été de Frenkie de Jong (FC Barcelone) et du défenseur espagnol Pau Torres, qui réalise une saison grandiose à Villarreal.