OM Mercato : Un nouveau casse-tête se profile pour Longoria

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 05:40

OM Mercato : Alors qu’il s’apprête à vivre un nouvel été mouvementé, l’Olympique de Marseille va composer avec le retour Kevin Strootman.

OM Mercato : Strootman vers un retour à Marseille cet été

Après un premier mercato assez agité l’été dernier, Pablo Longoria devra encore s’activer cette année. Avec les exigences de Jorge Sampaoli, le président de l’ OM va encore beaucoup recruter cet été. Le dirigeant olympien devrait notamment trouver un nouveau défenseur central et un attaquant à son entraîneur. Mais il fera face à un énorme casse-tête. Après Nemanja Radonjic, prêté avec option d’achat à Benfica, un autre indésirable est sur le point de signer son retour à Marseille. Comme le révèle Il Corriere dello Sport, Kevin Strootman sera de retour cet été. Le milieu néerlandais est prêté avec option d’achat à Cagliari, 18e de Serie A. Mais selon les informations du média italien, le club transalpin n’a pas l’intention de lever cette option.

Nouveau flop pour Strootman en Italie

La pige de Kevin Strootman à Cagliari est un véritable échec. Le milieu hollandais n’a disputé que 11 rencontres sans se montrer décisif. Le milieu de 32 ans a surtout été éloigné des terrains suite à une blessure au genou. Sa dernière apparition sur le rectangle vert remonte au 30 novembre. Engagé dans la lutte pour le maintien en Serie A, Cagliari entend refourguer le milieu à l’Olympique de Marseille qu’importe l’issue de sa saison. Une bien mauvaise pour Pablo Longoria.

Le président de l’Olympique de Marseille souhaite se débarrasser de Kevin Strootman. Lequel dispose de l’un des plus gros salaires de son effectif. En deuxième moitié de saison dernière, il avait déjà prêté au Genoa sans succès. Le Néerlandais dispose encore d’un an de contrat avec l’ OM. Reste maintenant à savoir si le dirigeant olympien lui trouvera un point de chute cet été afin de ne pas le laisser partir libre dans un an. Pour rappel, le transfert de Strootman avait coûté 25 millions d’euros au club phocéen.