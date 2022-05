Real Madrid Mercato : une belle signature bouclée au milieu !

Publié par Dylan le 14 mai 2022 à 10:34

Real Madrid Mercato : Après avoir remporté le titre de champion d'Espagne, le Real Madrid est en passe de prolonger l'un des artisans de sa grande saison.

Real Madrid Mercato : Modric va enfin prolonger !

Alors que certains médias s'inquiétaient en mars de ne pas le voir prolonger au Real Madrid, Luka Modric semble enfin se diriger vers un nouveau bail. Le milieu de terrain croate a été l'un des grands artisans de la saison actuelle du Real, qui a facilement terminé champion d'Espagne et qui a atteint la finale de la Ligue des Champions, à disputer contre Liverpool. Très apprécié pour sa lecture du jeu et ses passes venues d'ailleurs, Luka Modric (36 ans) est encore loin d'avoir pris sa retraite.

L'expérimenté milieu de terrain devait prolonger avec les Merengue dès le mois de mars. Marca précisait alors qu’une prolongation était à l’ordre du jour, et que les parties prenantes étaient très proches d’un accord. Mais le temps est passé, et Modric n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. Les supporters s'impatientaient, mais ils ne devraient désormais plus s'inquiéter car des informations sur une prolongation de contrat se précisent pour le Croate.

Un contrat planifié jusqu'en juin 2023

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Real serait enfin passé à l'action pour son talentueux milieu de terrain. Sur Twitter, il a annoncé que ce n'était « qu'une question de temps » avant que Luka Modric ne signe un nouveau bail avec le Real Madrid. Un bail qui devrait durer jusqu'en juin 2023, en vue de l'âge du joueur qui va fêter ses 37 ans en septembre prochain.

Cette saison, Luka Modric a disputé 41 rencontres pour 3 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est d'ailleurs le 3ème meilleur passeur du Real, derrière un certain Karim Benzema (12) et le Brésilien Vinicius Junior (10), et le 8ème meilleur passeur de la Liga. S'il prolonge, Luka Modric sera le 2e joueur du Real à prolonger cette saison après Nacho Fernandez. Il sera peut-être rejoint dans les prochains jours par Karim Benzema, lui aussi en passe de signer un nouveau contrat avec les Merengue.