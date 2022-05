Barça Mercato : Laporta tente aussi le très gros coup Tchouaméni !

Publié par Dylan le 14 mai 2022 à 17:55

Barça Mercato : Alors que le Real Madrid et le PSG suivent déjà de très près le prodige monégasque Aurélien Tchouaméni, Joan Laporta et le Barça entrent également dans la course.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Aurélien Tchouaméni (22 ans) va avoir du mal à choisir pour son avenir. Le petit prodige de l'AS Monaco est un maillon essentiel de l'effectif du club du Rocher, lui qui a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour 3 buts et une passe décisive. Il a également connu l'Equipe de France pour la première fois en août 2021, en jouant au total 5 matchs sous les ordres de Didier Deschamps.

Après le Real Madrid, le PSG ou encore Liverpool, c'est le FC Barcelone qui se lance dans la course pour Aurélien Tchouaméni. Le Barça, qui souhaite poursuivre sur la lancée de son dernier mercato, veut s'offrir le jeune espoir français afin de prendre la suite de Sergio Busquets (33 ans), l'emblématique milieu espagnol qui risque de quitter très bientôt la Catalogne.

Laporta discute avec l'entourage de Tchouaméni

Selon les informations du média anglais Sky Sports, les dirigeants catalans auraient approché l'entourage d'Aurélien Tchouaméni pour discuter d'un possible transfert. Alors que l'ancien bordelais avait déclaré en mars auprès du journal espagnol As qu'il donnait sa priorité au Real Madrid, l'entrée du FC Barcelone dans le dossier pourrait tout remettre en question. Selon Transfermarkt, le joueur de 22 ans serait estimé à 40 millions d'euros, un prix estimé trop cher par le PSG, l'un des clubs qui le courtisent. De son côté, le Real Madrid souhaiterait plutôt le recruter pour l'été 2023, estimant qu'avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde, il ne serait pas nécessaire d'apporter plus de concurrence pour Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos la saison prochaine.

Le Barça serait donc potentiellement en pôle pour recruter Tchouaméni, qui avait donné sa priorité à un club espagnol. Mais la bataille devrait être féroce jusqu'au bout pour s'attirer les services de l'international tricolore, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AS Monaco.