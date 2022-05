Stade Rennais Mercato : SRFC, un départ symbolique acté en défense

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 20:41

Stade Rennais Mercato : À une journée de la fin du championnat, les lignes commencent déjà à bouger au SRFC. Un départ semble déjà inéluctable en défense.

Stade Rennais Mercato : Le clan d’un défenseur fait ses adieux au SRFC

Pur produit du centre de formation du Stade Rennais, Jérémy Gélin semble décidé à ouvrir une nouvelle page de sa carrière à compter de la saison prochaine. Revenu d’une blessure au genou, le défenseur central de 25 ans n’a pas disputé la moindre rencontre avec le SRFC cette saison, la faute à une grave blessure au genou. En fin de contrat le 30 juin prochain, le natif de Quimper s’apprête à tourner une page importante de sa carrière puisqu’il ne devrait pas poursuivre l’aventure avec son club formateur.

En effet, au terme de la victoire face à l’Olympique de Marseille (2-0), samedi, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, la femme de Jérémy Gélin a laissé un message sur Instagram en Story, en écrivant notamment : « Bye Bye mon Stade d’amour ! » Prêté en Belgique, au Royal Antwerp FC la saison dernière, le défenseur français va ainsi profiter du prochain mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute.

Stade Rennais Mercato : Quel avenir pour Jérémy Gélin ?

Victime, en juillet dernier, d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en préparation des JO 2021 avec l’Équipe de France, Jérémy Gélin vit une saison blanche. Mais à 25 ans il ne compte pas mettre un terme à sa carrière et fait notamment confiance à son agent pour son avenir.

« Je dois revenir à Rennes parce que mon contrat veut ça. Après, tout peut se passer. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Pour l’instant, je ne me fais pas d’idées arrêtées sur ce que je veux. Le foot va à 2 000 à l’heure, tu peux être à un endroit un jour et ailleurs le lendemain. Je ne m’embête pas avec ça. Mon unique objectif est de donner le maximum pour avoir le maximum d’opportunités et avoir le choix à la fin. Mon agent gère tout ça et je pense qu’il a déjà un peu regardé ce qui était possible de faire ou pas », avait expliqué le Rennais dans une interview accordée à Ouest-France.