PSG Mercato : Leonardo fixé pour cette grosse pointure de Serie A

Publié par Ange A. le 16 mai 2022 à 05:11

PSG Mercato : Le président du Torino s’est exprimé sur l’avenir de Bremer. Le défenseur central est sur les tablettes du Paris SG.

PSG Mercato : Feu vert du Torino dans le dossier Bremer

Le Paris Saint-Germain envisage de recruter un nouveau défenseur. Pour son prochain coup, Leonardo lorgne du côté de la Serie A, l’un de ses marchés préférés. Le directeur sportif du PSG a notamment coché le nom de Bremer pour cet été. Âgé de 25 ans, le défenseur central défend les couleurs du Torino. Il est d’ailleurs l’un des cadres de l’effectif du club turinois. Le défenseur courtisé par Paris a disputé 34 matchs cette saison, dont 33 comme titulaire, pour trois buts et une passe décisive. N’empêche que le club italien ne s’opposera pas au transfert de Bremer cet été comme l’a indiqué Urbano Cairo, le président du Toro.

Une belle affaire à 30 M€ pour Paris cet été ?

Pour le dirigeant turinois, une vente de Bremer pourrait notamment apporter un certain équilibre financier à l’actuel 10e de Serie A. « Il y a beaucoup d'équipes qui tournent autour de Bremer en particulier, mais aussi d’autres. Comme on sort d’années compliquées d’un point de vue économique, il faut penser à faire un peu de tri, mais aussi à maintenir la force de l’équipe, éventuellement à l’améliorer avec des arrivées de qualité, un mélange de jeunes et de joueurs un peu plus expérimentés », a expliqué le président Urbano Cairo.

Transfermarkt estime la valeur marchande du défenseur central brésilien à 30 millions d’euros. Un montant loin d’effrayer le Paris Saint-Germain qui devra néanmoins lui donner des garanties sportives. Bremer avait rejoint le Torino en 2018 contre près de 6 millions d’euros. Le club du Piémont pourrait donc réaliser une belle plus-value en cédant son défenseur à deux ans de l’expiration de son contrat.