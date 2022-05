OM Mercato : Un transfert colossal se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2022 à 19:10

OM Mercato : Régulièrement lié à l’Atlético Madrid, Boubacar Kamara devrait finalement évoluer à Aston Villa la saison prochaine.

OM Mercato : Aston Villa répond favorablement aux exigences de Kamara

Boubacar Kamara s’apprête à changer d’air à l’issue de la saison en cours. En fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain de 22 ans sera libre de signer où il le souhaite dès cet été. Plusieurs clubs s’activent d’ailleurs en coulisse pour arracher sa signature. Alors que la direction ne perd pas espoir pour la prolongation de son bail, Kamara serait déjà en négociations avancées avec l’Atlético Madrid. L’entraîneur Diego Simeone serait très intéressé par son profil polyvalent et voudrait l’attirer afin de succéder au Mexicain Hector Herrera. Cependant, les prétentions salariales du joueur retardent toujours sa venue dans la capitale espagnole.

Les Colchoneros n’auraient pas l’intention de débourser une grosse somme pour convaincre le jeune joueur de l' OM de rebondir au Wanda Metropolitano la saison prochaine. Une tendance qui aurait fait les affaires d’Aston Villa. Le journaliste turc Ekrem Konur indique en effet que les Villans, à la recherche d’un nouveau milieu défensif, seraient prêts à répondre favorablement aux prétentions salariales de Boubacar Kamara. D’autant plus que le profil du Minot conviendrait parfaitement au type de joueur recherché par l'entraîneur, Steven Gerrard.

Accord en vue entre Boubacar Kamara et Aston Villa

L’entraîneur britannique a pris le dossier Boubacar Kamara en main ces dernières semaines, effectuant notamment le voyage à Marseille afin de superviser le jeune joueur lors de l'Olympico perdu face à l'OL (0-3). Steven Gerrard tenterait à présente de rassurer la cible sur le projet sportif d’Aston Villa. Les négociations se poursuivent entre les deux parties et les positions se rapprochent de plus en plus. Un accord devrait être bientôt conclu entre le joueur et le club anglais. Même si rien n’est encore acté entre les deux parties, Boubacar Kamara semble bien parti pour découvrir la Premier League la saison prochaine.