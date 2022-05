PSG Mercato : Messi va quitter le Paris SG, son futur club dévoilé

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 15:04

PSG Mercato : Arrivé librement l’été dernier en provenance du Barça, Lionel Messi ne va pas s’éterniser au Paris SG. Son prochain club serait déjà connu.

PSG Mercato : Lionel Messi en route pour la MLS ?

Après 21 ans passés sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain en août dernier. Le septuple Ballon d’Or a signé pour un contrat de deux ans plus une troisième saison en option. Mais selon la presse américaine, il est fort probable que la star de 34 ans ne fasse pas la dernière année dans la capitale française. En effet, selon les informations relatées ce mardi par le média DirecTV, Messi va quitter le Paris SG au terme de l’exercice 2022-2023 pour rejoindre l’Inter Miami.

« J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard », avait lancé l’international argentin en décembre 2020. Après son passage au PSG, l’enfant de Rosario devrait donc concrétiser son objectif puisque tout serait d’ores et déjà réglé entre le club américain et lui. Une franchise dont il devrait même devenir prochainement actionnaire.

PSG Mercato : Messi actionnaire du club de David Beckham ?

Si son père et les dirigeants du FC Barcelone aimeraient le voir revenir en Catalogne, c’est bien vers les États-Unis que l’avenir semble se dessiner pour Lionel Messi. C’est ce qu’annonce ce mardi le journaliste argentin Alex Candal.

« J’ai une information importante au sujet de Monsieur Lionel Messi. Il va acquérir 35 % des parts de l’Inter Miami, et il y signera à l’été 2023 pour être incorporé dans l’équipe. Le contrat est déjà fait, déjà imprimé, et j’ai pu le voir et le lire. L’accord est trouvé », a-t-il expliqué.

Une information toutefois démentie dans la journée par le clan Messi, qui, dans les colonnes de Sport, annonce ne pas avoir encore décidé de l'avenir de l'Argentin, une fois son contrat au PSG terminé. La piste menant à l'Inter Miami reste néanmoins bien réelle pour La Pulga.