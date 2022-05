Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise une promesse ivoirienne !

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 18:10

Stade Rennais Mercato : Un joueur évoluant au Portugal serait dans le collimateur du SRFC, à quelques jours de l’ouverture du mercato estival.

Le Stade Rennais en quête de renforts cet été

Pour partir du bon pied la saison prochaine, les dirigeants du Stade Rennais cherchent à renforcer l’équipe de Bruno Genesio. En cas de qualification pour la coupe d’Europe, le club breton va jouer sur plusieurs tableaux, comme cette saison et devra donc ouvrir son effectif pour disposer de profondeur à chaque poste. Toujours en course pour la qualification en Ligue des Champions, le SRFC doit absolument gagner à Lille ce samedi, en espérant en parallèle un faux pas de Marseille et Monaco.

En attendant ce choc comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, les Rouge et Noir continuent de prospecter partout en Europe à la recherche de jeunes talents prometteurs. Après le mercato faramineux entrepris l'été dernier, Florian Maurice se serait lancé aux trousses d'un nouveau joueur prometteur, issu du championnat portugais.

SRFC Mercato : Des renseignements pris pour Koffi Kouao

En attendant l'ouverture officielle du marché des transferts cet été, le Stade Rennais suivrait avec attention la situation d'un prometteur défenseur de 24 ans. D’après les informations relayées par Foot Mercato, les recruteurs du club sont venus aux nouvelles pour Franck Koffi Kouao, joueur du FC Vizela en Liga Portugal Bwin. Le latéral droit ivoirien est arrivé au Portugal en 2017. Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'entité portugaise, le natif de d'Abidjan attire également les convoitises d'un club allemand.

Promu en Bundesliga et en quête de nouveaux joueurs, le Werder de Brême se serait aussi renseigné sur Koffi Kouao, auteur de 2 buts et une passe décisive en 24 apparitions en championnat cette saison. Avec le probable départ du capitaine Hamari Traoré cet été (notamment visé par Dortmund et Francfort), le SRFC travaille d'arrachepied pour blinder ce poste. 7e plus gros budget de Ligue 1 selon le classement de L’Équipe, Rennes ne devrait pas connaître d'obstacles pour payer les 1 million d'euros demandés par le club portugais. En attendant, le club breton prospecte toujours pour renforcer l'axe de sa défense, notamment en prévision d'un départ du Marocain Nayef Aguerd.