OM Mercato : Lens craque, le transfert de Seko Fofana se précise

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2022 à 19:40

OM Mercato : Le dossier Seko Fofana se précise. L’OM ne désespère pas pour le milieu de terrain du RC Lens et aurait marqué un premier point.

OM Mercato : Le RC Lens ouvre enfin la porte pour Seko Fofana

Seko Fofana réalise une excellente saison au RC Lens. Comptabilisant 10 buts et 2 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu de terrain ivoirien a surtout endossé un costume de leader dans une équipe séduisante des Sang et Or. Ses prestations convaincantes dans l’entrejeu lensois ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens. Si l’AC Milan, Tottenham ou encore Newcastle s’intéressent à son profil, en France, le PSG, Lyon et l’Olympique de Marseille se sont également positionnés sur ce dossier.

L’OM, qui l’avait déjà pisté il y a quelques années en arrière, serait donc revenu à la charge pour l’infatigable milieu de terrain du RC Lens. Selon les informations de Fichajes, les dirigeants auraient même déjà approché l’entourage de Seko Fofana en vue d’un potentiel transfert. Le club phocéen compte ainsi retenter sa chance, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. D'ailleurs, ce retour à la charge commence déjà à porter ses fruits. La direction du RCL, longtemps fermée à un départ de son joueur, aurait finalement changé d’avis. Le média espagnol explique en effet que le board Sang et Or serait dorénavant prêt à écouter les différentes offres de transfert pour le milieu ivoirien, ce qui pourrait faire les affaires de l’ OM.

OM, PSG, OL : Un favori se détache dans le dossier

Très convoité sur le marché de transferts, Seko Fofana est arrivé dans le Nord de la France en août 2020. À l’époque, le RC Lens avait dépensé environ 8,5 millions d'euros pour le débaucher de l'Udinese. Aujourd'hui, sa valeur marchande a doublé. Toujours selon la source, la direction du RCL réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour son crack de 27 ans. Ce montant risque de freiner les ardeurs de l’ OM, cependant, un autre prétendant serait prêt à répondre favorablement aux exigences des Lensois, le FC Séville. Les négociations entre les différentes parties devaient s’intensifier dans les jours à venir. De son côté, l’Olympique de Marseille devrait se tourner vers d’autres cibles plus accessibles, même si rien n’est encore acté dans ce dossier.