OM Mercato : Marseille prend une décision exceptionnelle pour l'été !

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2022 à 11:26

OM Mercato : Confronté à des soucis financiers, l'Olympique de Marseille envisage plusieurs départs cet été. Des ventes qui pourraient rapporter gros.

OM Mercato : Pablo Longoria devra vendre cet été

Troisième de Ligue 1 avant le match décisif contre le RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille n’est plus certain de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Pour ce faire, l’ OM devra impérativement s’imposer à domicile samedi prochain et espérer un faux-pas de son adversaire direct, l’AS Monaco, lors de la dernière journée du championnat. Dans le cas contraire, le club phocéen devra dire adieu à la prochaine Coupe aux Grandes Oreilles. Cet échec aura des répercussions sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique. Car l’OM devra faire une croix sur les 30 à 50 millions d’euros que gagnent les équipes qualifiées pour la prestigieuse compétition européenne. Ce fiasco pourrait aussi remettre en question le prochain recrutement de l’ OM, qui s’annonce pourtant ambitieux.

Quoi qu’il en soit, le prochain mercato de l’ OM sera l’occasion de rééquilibrer les comptes, surtout que la DNCG surveille de très près la masse salariale du club. L'objectif des Olympiens sera donc de vendre avant d’acheter. C'est la révélation faite par L’Équipe qui, dans son article du jour, assure que Frank McCourt a demandé à son président Pablo Longoria de réaliser deux ou trois ventes intéressantes cet été en vue de renflouer les caisses du club. Reste désormais à savoir qui sera vendu ? La réponse se trouve sans doute du côté des joueurs qui ont une grosse valeur marchande à l’ OM.

OM Mercato : Duje Caleta-Car mis le marché ?

Duje Caleta-Car, qui reste probablement le joueur avec la cote la plus haute, est annoncé en haut de la liste des possibles partants. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur croate avait déjà failli quitter le navire marseillais ces derniers mois lorsque Liverpool, West Ham et Wolverhampton sont venus toquer à sa porte. Et s’il avait refusé de partir l'année dernière, l’ancien pensionnaire du RB Salzbourg pourrait franchir le pas dans les mois à venir. La source explique que l’ OM voudrait le vendre cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, à l'image de Boubacar Kamara, qui quittera libre son club formateur dans quelques semaines. Pape Gueye et Bamba Dieng pourraient également être vendus en cas d’offre satisfaisante.