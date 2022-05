Bordeaux Mercato : un milieu de Ligue 2 en approche?

Publié par Dylan le 19 mai 2022 à 23:56

Bordeaux Mercato : Alors que les Girondins foncent droit vers la Ligue 2, un milieu expérimenté aurait été proposé au club au scapulaire.

Bordeaux Mercato : Jason Berthomier, premier renfort chez les Girondins?

Les Girondins de Bordeaux sont au plus mal. Derniers de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, le club au scapulaire se doit de réagir, ne serait-ce que pour faire honneur à ses supporters en cette fin de saison difficile. En plus d'une relégation qui semble inévitable, les Girondins ont perdu Benoît Costil (34 ans), et risquent de voir d'autres éléments partir comme Alberth Elis ou encore Hwang Ui-Jo, très apprécié par Valence en Espagne.

Cependant, la reconstruction sera sans doute possible pour Bordeaux qui avait réalisé de jolis coups lors des précédents mercatos (Anel Ahmedhodžić, Joshua Guilavogui, Alberth Elis, Danylo Ignatenko), même s'il est fort probable que l'avenir du club au scapulaire s'écrive en Ligue 2 la saison prochaine. Ce jeudi, un nom aurait été proposé au club dirigé par David Guion pour renforcer l'effectif : Jason Berthomier. Le milieu de terrain de 32 ans a disputé 29 matchs de Ligue 1 avec le Clermont Foot cette saison, et a donc largement contribué au maintien de son club, qui est assuré de se sauver avec 36 points.

Berthomier proposé à Admar Lopes, le directeur sportif des Girondins

Selon les informations du média local WebGirondins, Jason Berthomier aurait été proposé par son représentant au directeur sportif des Marine et Blanc, Admar Lopes. Grand artisan de la remontée de Clermont en Ligue 1, Berthomier est toujours un titulaire incontestable chez les Auvergnats, qui disputent la première saison de leur histoire en Ligue 1. Avec 1 but et 5 passes décisives, l'expérimenté milieu de terrain (186 matchs de Ligue 2, 29 matchs de Ligue 1) pourrait faire partie de la reconstruction des Girondins l'an prochain.

Sorti sur blessure au mois d'avril, Jason Berthomier a déjà terminé sa saison avec le Clermont Foot. Sous contrat jusqu'en juin, le joueur bénéficie néanmoins d'une année en option et pourrait choisir de l'honorer avec les Auvergnats, d'autant que Clermont s'est maintenu. Cependant, Bordeaux est un club historique du football français qui vit actuellement une période noire, et Berthomier pourrait vouloir faire partie du projet de reconstruction du club, même s'il doit débuter en Ligue 2.