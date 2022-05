Stade Rennais Mercato : Un coup de théâtre annoncé au SRFC cet été

Publié par ALEXIS le 19 mai 2022 à 15:56

Stade Rennais Mercato : Le mercato du SRFC s’annonce très animé. Trois cadres devraient partir si le club n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions.

Stade Rennais Mercato : l'avenir de Traoré, Bourigeaud et Aguerd lié à la C1 ?

La fin de saison du Stade Rennais est palpitante. Quatrième de Ligue 1 avant le dernier match du championnat contre le LOSC, le club breton peut finir à la 6e place et ne pas être qualifié pour la coupe d’Europe la saison prochaine. Ce qui serait un gros coup dur pour le club breton qui est resté dans le top 5 depuis la 11e journée du championnat en octobre. L’Équipe évoque d’ailleurs les conséquences d’une non-qualification de l’équipe de Bruno Genesio pour la Ligue des Champions 2022-2023.

D’après le quotidien sportif, le SRFC pourrait « perdre Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud ainsi que Nayef Aguerd » si les Rouge et Noir ne décrochent pas leur ticket pour la C1. Ces trois joueurs, véritables piliers de l’équipe bretonne, ont vu ces dernières semaines un grand nombre de prétendants toquer à leur porte. Le Stade Rennais reste donc sous la menace d'une véritable fuite des talents cet été.

Ruée de clubs étrangers sur les joueurs du SRFC

Plusieurs joueurs du SRFC ont brillé cette saison et sont très courtisés. En plus de Traoré (Brentford), Bourigeaud (Leicester City et AS Rome) et Aguerd (West Ham et Everton), le meilleur buteur Martin Terrier (21 buts en L1) est aussi très sollicité. Il est sur les tablettes de Naples et Tottenham. La recrue estivale Gaëtan Laborde ainsi que le jeune défenseur espoir Adrien Truffert, sont également surveillés par des clubs étrangers.

En attendant l’issue de la Ligue 1, Bruno Genesio« espère avoir tous les joueurs sous contrat pour la saison prochaine ». Il veut également conserver Benjamin Bourigeaud (10 buts, 13 passes décisives en L1 cette saison). « Le club progresse, et je pense que pour un joueur comme ‘’Bourige’’, c’est un challenge hyper intéressant si on se qualifie pour la coupe d’Europe », a récemment déclaré le coach du SRFC qui, de son côté, se rapprocherait d'une prolongation.