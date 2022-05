RC Lens-AS Monaco : Ligue Europa, mauvaise nouvelle pour le RCL !

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 17:56

RC Lens : Franck Haise est privé de deux joueurs clés contre l’AS Monaco, samedi à Bollaert. Le RCL joue pourtant une place en Coupe d’Europe.

RC Lens - AS Monaco : Kakuka et Leca, forfaits

Franck Haise, coach du RC Lens, est contraint de composer son équipe sans deux de ses joueurs essentiels. Victime d’une blessure aux ischio- jambiers, Gaël Kakuta n’est pas assez bien remis pour disputer le dernier match de la Ligue 1, face à l’AS Monaco. Indisponible lors du dernier match du RCL contre l’ES Troyes AC (3-1), le meneur de jeu des Sang et Or est certes revenu à l’entrainement, mais est finalement trop juste pour être aligné contre les Monégasques. « Nous ne prendrons aucun risque avec lui », a précisé Franck Haise, en conférence de presse d'avant match.

Outre Gaël Kakuka, Jean-Louis Leca est absent. Il s’est fracturé le doigt avant le déplacement au stade de l’aube la semaine dernière. Une blessure contractée en tapant dans une porte après une dispute avec l’entraineur des gardiens de but du RC Lens, Thierry Malaspina. De plus, le gardien de but N°1 devrait être sanctionné en interne par le club. L’entraineur des Sang et Or a confirmé que ce dernier a vu la direction du RC Lens, ce vendredi, mais sans en dire plus. Selon La Voix du Nord, il a écopé d'une mise à pied d'une semaine. Comme Kakuta, Leca n'avait pas disputé le match à Troyes.

Un gros coup dur pour Franck Haise et le RCL

Classés 7es de Ligue 1 avec 61 points, avant d’affronter le club du Rocher, les Lensois ont la possibilité de finir à la 5e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa 2022-2023. Pour ce faire, ils doivent gagner impérativement le match de la 38e journée, mais souhaiter dans le même temps, les défaites combinées du RC Strasbourg (63 points +21) et l’OGC Nice (63 points +15), respectivement contre l’OM et le Stade de Reims. Du fait, l'absence de Jean-Louis Leca (27 fois titulaires en autant d'apparitions en L1) et de Gaël Kakuka est un gros coup dur pour Franck Haise, dans le sprint final pour une place européenne.