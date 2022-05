RC Lens Mercato : L'énorme mise au point de Haise sur son avenir

Publié par Ange A. le 21 mai 2022 à 06:56

RC Lens Mercato : À un an de l’expiration de son contrat, Franck Haise a été invité à s’exprimer sur son avenir avec le Racing.

RC Lens Mercato : Une prolongation dans les tuyaux pour Haise ?

Pour sa deuxième saison de suite en Ligue 1, Franck Haise a réalisé une bonne campagne avec le Racing Club de Lens. Bien qu’actuellement 7e au classement, le RC Lens peut toujours accrocher la 5e place, la dernière qualificative pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Pour y parvenir, les Sang et Or devront réaliser un bon résultat face à l’AS Monaco. Alors que Lens garde des chances de finir européen, l’avenir de son entraîneur comme certains de ses poulains commence à faire parler. Son contrat expirant dans un an, certains prédisent que Franck Haise sera prolongé à Lens. En marge de la réception de l’ASM, le technicien de 51 ans a botté en touche sur cette question.

La mise au point de Franck Haise avant Monaco

L’entraîneur du Racing Club de Lens indique qu’il n’a pas encore rempilé. Pour le moment, il n’a la tête qu’au match contre l’AS Monaco. Le club de la Principauté marche sur l’eau depuis neuf rencontres. Dauphins du Paris Saint-Germain, les Monégasques n’ont aligné que des victoires. « Pour l’instant, je n’ai rien signé. Factuellement, sous contrat jusqu’en 2023. Encore plus factuellement, je prépare le match de Monaco », a indiqué l’entraîneur du RC Lens.

Pour ce match, Franck Haise a confirmé les forfaits de deux cadres de son effectif. « Pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière. Aucun risque concernant Gaël Kakuta, qui est forfait. Jean-Louis Leca a une fracture du doigt », a indiqué le coach des Sang et or.