RC Lens Mercato : SRFC, un grand retour en vue au RCL !

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 14:15

RC Lens Mercato : En difficulté au SRFC cette saison, un défenseur transféré par le RCL en juillet dernier songerait à revenir dans le Nord cet été.

Le RC Lens avait réalisé un gros coup sur le marché l’été dernier en transférant l’un de ses piliers défensifs, Loïc Badé, au Stade Rennais contre 17 M€. Contrairement au RCL qui a fait une bonne opération financière, le SRFC a été privé des services du jeune défenseur, touché aux adducteurs, dans la deuxième moitié de la saison. Le défenseur central a passé les quatre derniers mois (depuis le 23 janvier 2022) sans jouer, soit jusqu’à la fin de la saison. Il faut dire que Loïc Badé s'est remis de sa blessure et a été dans le groupe de Bruno Genesio lors des deux dernières journées du championnat.

Cependant, il est resté sur le banc de touche contre l'OM (2-0) et le LOSC (2-2). En effet, il a perdu sa place de N°1 (du début de saison) dans la hiérarchie des arrières centraux. Selon L’Équipe, il est possible de revoir le joueur indésirable au Stade Rennais au RC Lens la saison prochaine. « Ce dernier est passé numéro 3. Pas sûr qu'il veuille le rester, lui qui avait voulu retourner à Lens en janvier », a lâché le quotidien sportif.

Un retour au RC Lens qui s’annonce compliqué

N’étant plus parmi les premiers choix de Bruno Genesio, Loïc Badé cherche logiquement à rebondir dans un autre club où il retrouverait du temps de jeu, afin de poursuivre sa progression stoppée brutalement par sa blessure musculaire. Mais son retour chez les Sang et Or s’annonce compliqué pour deux raisons. Premièrement, parce que Franck Haise a déjà ses hommes clés en défense centrale : Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Gradit. Derrière ces trois joueurs, il y a aussi le jeune Christopher Wooh (20 ans), qui a fait 14 apparitions dans la rotation défensive du coach lensois. Deuxièmement, le Stade Rennais ne serait pas forcément enclin à prêter gratuitement Loïc Badé, après avoir investi 17 M€ pour le recruter à Lens.