OM Mercato : L'Atlético menace Marseille pour un crack de Ligue 1

OM Mercato : L'Atlético de Madrid rentre dans la course pour un crack en défense qui est également suivi de près par l'Olympique de Marseille.

OM Mercato : Marseille doublé par l'Atlético pour Jonathan Clauss ?

En l'espace de quatre ans, Jonathan Clauss est passé de l'anonymat à l'Équipe de France. Jouant d'abord le maintien en Ligue 2 avec Quevilly-Rouen, le latéral droit de 29 ans vise désormais la Ligue Europa avec le RC Lens. Sa capacité à prendre le couloir, à être décisif (11 passes décisives cette saison, 4e meilleur passeur du championnat de Ligue 1) mais aussi à marquer des buts (5 en Ligue 1) sous les couleurs lensoises ont logiquement amené Didier Deschamps à le sélectionner pour la deuxième fois en équipe de France il y a quelques jours, en vue de la Ligue des Nations.

Forcément, sa saison ne peut que séduire les autres clubs européens. Et certains ne se sont pas gênés pour tenter d'acquérir les services du joueur : l'OL, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice ont déjà manifesté leur intérêt en France. Mais depuis peu, un nouveau concurrent a fait son apparition : l'Atlético de Madrid. Le champion d'Espagne 2021 a aussi des vues sur les performances de Jonathan Clauss et souhaiterait doubler ses adversaires sur le fil en recrutant l'international français (2 sélections).

L'Atlético veut remplacer Kieran Trippier par Jonathan Clauss

Alors que le titre a échappé aux Colchoneros au profit du Real Madrid cette saison, l'Atlético de Madrid a aussi perdu Kieran Trippier, parti cet hiver du côté de Newcastle en Premier League. Une absence qui pèse beaucoup pour le club espagnol, qui voit en Jonathan Clauss une piste idéale pour remplacer l'international anglais selon les informations de Foot Mercato.

D'après le RC Lens, Jonathan Clauss serait estimé à 20 millions d'euros. Une somme peut-être trop chère pour les clubs français, mais pas pour l'Atlético de Madrid qui pourrait en profiter. Avec le départ acté de Sime Vrsaljko en fin de contrat et de Daniel Wass, c'est Marcos Llorente qui a assuré l'intérim au poste d'arrière-droit, qui n'est pas du tout son poste favori à Madrid. Dès lors, Jonathan Clauss pourrait voir d'un bon œil un transfert à l'Atlético, où il pourrait être titulaire et disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.