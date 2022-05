FC Nantes Mercato : Le FCN fonce sur une valeur sûre de Guingamp

Publié par Dylan le 31 mai 2022 à 12:16

FC Nantes Mercato : Dans le but de renforcer son secteur offensif, le FCN tente de recruter l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 2.

FC Nantes Mercato : Les Canaris veulent Youssouf M'Changama

Le mercato estival approche et le FC Nantes est dans le flou, comme de nombreux clubs, concernant l'avenir de son effectif. Alors que Randal Kolo-Muani a quitté les Canaris pour l'Eintracht Francfort et que Ludovic Blas est courtisé par plusieurs clubs européens, dont l'Olympique Lyonnais, le secteur offensif du FCN va prendre un sérieux coup cet été. Dans le but de pallier ces départs importants, une piste très alléchante a été activée par les dirigeants nantais. Selon Foot Mercato, le président du FCN, Waldemar Kita, pisterait le deuxième meilleur passeur de Ligue 2, Youssouf M'Changama.

Cela fait plusieurs semaines que le FC Nantes affiche un intérêt pour celui qui joue actuellement à l'EA Guingamp. Le milieu offensif comorien de 31 ans a explosé cette saison avec les Bretons, en réalisant un bilan exceptionnel de 9 buts et 15 passes décisives. Si cela n'a pas suffi à qualifier les Guingampais pour les play-offs Ligue 1/ Ligue 2 (l'EAG a terminé 6e, à 10 points du 5e, Sochaux), nul doute que Youssouf M'Changama devrait être très convoité sur le marché des transferts, lui qui est en fin de contrat à l'En Avant Guingamp.

FC Nantes Mercato : Une offre a été transmise à M'Changama

De son côté, le FC Nantes n'a pas perdu de temps, puisque le club dirigé par Antoine Kombouaré aurait déjà formulé une offre à l'international comorien selon Foot Mercato. Un contrat de deux ans plus une en option aurait été proposé au joueur le plus décisif de l'EA Guingamp. Le milieu de 31 ans n'a encore jamais connu l'élite du football français et pourrait donc être tenté de rejoindre les Canaris, lui qui a déjà largement prouvé son talent en Ligue 2 cette saison.

Détail étonnant : le FC Nantes semble pour l'instant être le seul club intéressé par Youssouf M'Changama. Une chance quand on connaît les statistiques du joueur, qui a terminé deuxième meilleur passeur de Ligue 2 derrière Branco van den Boomen (Toulouse FC, 20 passes décisives). Mais il est évident que d'autres clubs devraient rapidement concurrencer les Canaris dans ce dossier, alors que M'Changama ne s'est quant à lui pas encore prononcé sur son avenir.