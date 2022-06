OM Mercato : Milik vers la Juventus, un crack belge en approche

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2022 à 15:41

OM Mercato : L'Olympique de Marseille envisage de recruter un jeune attaquant belge en vue d’anticiper le probable départ d’Arkadiusz Milik.

OM Mercato : Arkadiusz Milik se rapproche d’un retour en Italie

Plus l’ouverture de mercato estival approche, plus la rumeur prend de l’ampleur à l’Olympique de Marseille. Prêté par Naples à l’ OM, Arkadiusz Milik se rapproche de plus en plus d’un retour en Italie, où il conserve une belle cote. La presse italienne assure que la Juventus aurait fait de l’avant-centre polonais sa cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif en cas de départ d’Alvaro Morata.

La Vieille Dame avait déjà tenté de s’offrir les services d’Arkadiusz Milik lors des derniers mercatos et serait donc prête à revenir à la charge pour son transfert. Ce retour de flamme semble même se concrétiser ces dernières heures. Le Corriere Dello Sport indique en effet qu’une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros devrait suffire à la Juventus pour boucler la signature d’Arkadiusz Milik. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter dans ce sens, d’autant plus que l’ OM peine toujours à lever l’option d’achat du « grand attaquant » estimée à 12 millions d’euros. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, le natif de Tychy devrait retourner en Italie, où la Juventus s’active pour l’accueillir.

OM Mercato : Loïs Openda pour remplacer Milik ?

Conscients du probable départ d’Arkadiusz Milik, les dirigeants de l’ OM ont déjà commencé à lui chercher un remplaçant. Plusieurs pistes sont explorées en interne et la dernière trouvaille des Marseillais mènerait à Loïs Openda. Le jeune attaquant de 22 ans du Club Bruges sort d’un prêt réussi à Vitesse Arnhem, avec 23 buts inscrits et 5 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Des performances qui séduisent forcément.

Selon les indiscrétions du compte Twitter MSV Foot, l’ OM serait très intéressé par son profil prometteur et voudrait l’attirer en Ligue 1 cet été. Mais Marseille devra se montrer très convaincant dans ce dossier. Loïs Openda est lié au Club Bruges jusqu’en juin 2024 et sa valeur est fixée à 5 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant qui semble plus ou moins accessible pour les finances marseillaises.