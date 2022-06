OL Mercato : Deux cadors anglais prêts à court-circuiter Lyon !

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 11:12

OL Mercato : Déçu par les résultats de la saison, Lyon veut rapatrier un champion du monde qui est également suivi par deux grands clubs anglais.

OL Mercato : Le retour d’un ancien lyonnais se complique

L’Olympique Lyonnais sera l’un des clubs à suivre durant le mercato estival. Après une saison décevante, les Gones devront se renforcer pour rattraper leur retard sur les équipes de tête. Dans cette optique, l’ OL a entrepris de rapatrier Corentin Tolisso qui vient d’annoncer son départ libre du Bayern Munich. Cependant, le champion du monde français est très courtisé, notamment par deux grands clubs anglais. Selon l’insider turc Ekrem Konur, Manchester United et Arsenal aimeraient également l’accueillir.

Deux adversaires de taille pour l' OL qui va devoir trouver les bons arguments pour convaincre Corentin Tolisso de revenir cinq ans après son départ. L’international français pourrait retrouver ses deux compères, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti qui sont également en négociations avec Jean-Michel Aulas. Une chose est sûre, l’ OL retrouve son ambition.

OL Mercato : Le grand Lyon bientôt de retour ?

Jean-Michel Aulas veut ramener son club au sommet du football français. Au début des années 2000, les Lyonnais dominaient dans l’Hexagone sans partage et avaient remporté 7 titres de champion de France d’affilée. La situation a bien changé, et depuis deux ans, l'Olympique Lyonnais n’arrive plus à finir sur le podium. Cette année, les Gones ont fini 8e et ne disputeront pas la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Pour enrayer cette spirale négative, le président de l’ OL a décidé d’investir et de se montrer actif durant le prochain mercato. Les dirigeants lyonnais veulent rééditer la stratégie qui avait fait leur réussite dans le passé. C’est-à-dire de recruter les meilleurs joueurs du championnat de France et de miser sur le centre de formation. L’Olympique Lyonnais s’est notamment positionné sur Jonathan Clauss et Johann Lepenant. En parallèle, Jean-Michel Aulas négocie avec d’anciens lyonnais pour les faire revenir au bercail. La saison prochaine, l’ OL veut à nouveau être sur le podium de Ligue 1 et gagner un titre.