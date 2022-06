OL Mercato : Une grosse pointure du Bayern répond à l'intérêt de Lyon

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 12:41

OL Mercato : En fin de contrat au Bayern Munich, Corentin Tolisso va-t-il revenir à l’Olympique Lyonnais ? Il a répondu à la question.

OL Mercato : Corentin Tolisso privilégie l'Angleterre

Après 5 saisons au Bayern Munich, Corentin Tolisso est en fin de contrat. Le club bavarois a décidé de ne pas prolonger le bail du milieu de terrain formé à l’ OL. Ce dernier est donc libre de tout engagement et la rumeur du mercato estival évoque son possible retour à l’Olympique Lyonnais. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le Tricolore a répondu aux interrogations sur son avenir. « Je veux aller dans un club, jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées », a-t-il indiqué dans le quotidien sportif. Corentin Tolisso a ensuite lâché un indice sur sa destination préférée. « L’Angleterre, avec l'intensité, me plairait, mais je ne m'interdis aucun Championnat », a-t-il confié.

OL Mercato : Tolisso vise un club évoluant en Ligue des Champions

Au sujet d’un probable retour à l’ OL, le joueur de 27 ans a brisé le rêve des supporters des Gones. Il préfère s’engager avec une équipe qui joue la plus prestigieuse coupe d’Europe des clubs. Ce qui n’est pas le cas du club rhodanien. « Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois », a expliqué Corentin Tolisso.

Tout juste libéré officiellement, depuis mardi, par le Bayern Munich, l’international français (28 sélections) ne veut pas se précipiter pour choisir son futur club. Il veut prendre son temps, afin de faire le meilleur choix. « Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale », a-t-il souligné. Pour rappel, Corentin Tolisso avait été transféré par l' OL au Bayern en août 2017, contre un gros chèque de 41,5 M€. Il est certes libre, mais sa cote est évaluée à 15 M€ par Transfermarkt.