Man United Mercato : La lutte s'intensifie en Liga pour un buteur !

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 16:03

Man United Mercato : Après le départ de Paul Pogba, l'exode massif continue avec le départ d'un grand attaquant très courtisé sur le marché des transferts.

Man United Mercato : Un indésirable de Manchester a la cote

Dans la continuité de l’officialisation des départs de Paul Pogba et Jesse Lingard, c’est Edinson Cavani qui s’apprête à quitter Manchester cet été. L’international uruguayen arrive en fin de contrat avec les Red Devils. En froid avec la direction de Man United, l’attaquant de 35 ans cherche un nouveau point de chute.

Après avoir évolué en Italie, en Angleterre et en France, Edinson Cavani souhaiterait poser ses valises en Espagne, selon El Chiringuito de Jugones. Une aubaine pour Villarreal, Séville et l’Atlético Madrid qui sont intéressés par ses services. L’ancien parisien est également courtisé par Salernitana et le Boca Juniors. Cependant, le choix d’Edinson Cavani est fait selon la presse espagnole et son souhait est d’évoluer en Liga la saison prochaine. Suite à son expérience difficile à Manchester, Edinson Cavani aura à cœur de se relancer pour montrer que la retraite est encore loin. En rejoignant Villarreal, El Matador pourrait retrouver Unai Emery, les deux hommes avaient collaboré ensemble au Paris Saint-Germain. Sous les ordres de l’entraîneur espagnol, Edinson Cavani avait affolé les compteurs.

Man United Mercato : Une page se tourne pour Edinson Cavani

En deux jours, les Red Devils ont annoncé le départ de quatre joueurs, Juan Mata s'est joint à la liste des partants aujourd’hui. Les Mancuniens veulent repartir sur de nouvelles bases et le club va entamer une refonte totale de son effectif. À l’exception d'un cercle fermé, la plupart des joueurs de Manchester United sont susceptibles de quitter le club cet été. Erik ten Hag détient désormais toutes les cartes en main et les joueurs vont devoir faire leurs preuves pour poursuivre à Manchester. En parallèle, l’entraîneur néerlandais pousse pour obtenir sa première recrue. Le technicien hollandais s’entretient actuellement avec Frenkie de Jong et Jurriën Timber pour les convaincre de rejoindre Man United.