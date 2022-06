Barça Mercato : Barcelone proche de boucler une incroyable vente !

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 20:43

Barça Mercato : Bloqués par leur situation financière, les Blaugranas seraient proche d'un accord pour la vente d'un défenseur.

Barça Mercato : Une première vente se profile pour les Blaugranas

La crise qui touche le Barça bloque leur mercato, mais la situation pourrait bien connaître un nouveau tournant. En effet, les Blaugranas négocient actuellement la vente d’un international français. Selon Sport, le FC Barcelone est en discussion pour la vente du défenseur de 26 ans, Clément Lenglet. Tottenham est en pole position sur le dossier et le joueur est ouvert à un départ. Depuis l’intronisation de Xavi en décembre, le temps de jeu de Clément Lenglet s’est radicalement réduit. L’ancien nancéen a même été placé sur la liste des transferts par les dirigeants du Barça. Xavi ne compte plus sur l’international français et lui aurait annoncé à la fin de saison.

Acheté pour 38 millions d’euros en 2018, Clément Lenglet avait réalisé une très bonne première saison en remportant le titre de champion d’Espagne avec le FC Barcelone. Ses performances lui avaient permis d’être appelé en Équipe de France par Didier Deschamps. Cependant, le déclin de Clément Lenglet a commencé après l’éviction d’Ernesto Valverde en 2020. Les récentes performances du défenseur de 26 ans ne lui permettent plus d’être appelé chez les Bleus.

Barça Mercato : Vers un exode massif en Catalogne ?

Selon TV3, la situation du FC Barcelone est catastrophique et les Catalans devront vendre plusieurs joueurs avant le 30 juin pour équilibrer leurs comptes. Ainsi, Clément Lenglet pourrait être le premier d’une longue liste de départs au Barça. Dans cette optique, la vente de Frenkie de Jong est toujours d’actualité pour la direction des Blaugranas. Le milieu néerlandais ne veut pas partir, mais pourrait être poussé vers la sortie pour assurer la survie du Barça. En cas de départ, l’ancien prodige de l’Ajax pourrait signer au Paris Saint-Germain ou à Manchester United.