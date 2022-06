PSG Mercato : Sadio Mané, la réponse est tombée pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2022 à 00:13

PSG Mercato : Sur le départ cet été, Sadio Mané est annoncé au Paris SG pour remplacer Angel Di Maria. L’attaquant de Liverpool a tranché pour son avenir.

PSG Mercato : Sadio Mané n’est pas intéressé par le Paris SG

À un an de la fin de son contrat, Sadio Mané a pris la résolution de quitter Liverpool. Ne se sentant pas suffisamment considéré, l’attaquant de 30 ans veut rejoindre une autre équipe de l’élite européenne cet été. À la recherche d’un successeur à Angel Di Maria, qui va quitter le club à l’issue de son bail le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de l’international sénégalais des Red Devils. Alors que le club anglais réclamerait entre 30 et 50 millions d’euros pour Sadio Mané, le PSG serait prêt à lancer une offensive d’envergure dans les semaines à venir pour récupérer l’ancien avant-centre du FC Metz.

D’après les derniers échos de Sport Bild, Mané aurait même déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et son entraîneur Jürgen Klopp aurait également donné son feu vert pour un éventuel transfert du joueur. Arrivé en juillet 2016 en provenance de Southampton contre un chèque d’un peu plus de 41 millions d’euros, le natif de Sedhiou s’apprête donc à tourner la page avec Liverpool. Mais pas forcément pour débarquer au Paris SG.

PSG Mercato : Mané au Bayern pour remplacer Lewandowski

En effet, d’après les renseignements recueillis par le média espagnol Relevo, Sadio Mané n’aurait aucune envie de signer au Paris Saint-Germain s’il quitte Liverpool cet été. Désireux de rejoindre un vestiaire où il serait important, Mané ne compte pas venir au PSG pour jouer les essuie-glaces de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le compatriote de Gana Gueye voudrait aller au Bayern Munich pour prendre la place d’un Robert Lewandowski qui a engagé le bras de fer avec sa direction pour un départ cet été.

Le Ballon d’Or africain 2021 se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le champion de Bundesliga sur la base d’un contrat de trois ans et l’attendrait plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour son transfert. Le Paris SG ne verra donc pas Mané débarquer au Parc des Princes durant cet été.