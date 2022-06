OL Mercato : Lyon connaît le prix à payer pour un talent brésilien !

Publié par Thomas G. le 03 juin 2022 à 20:59

OL Mercato : Séduits par ses récentes prestations, les Lyonnais ont fixé le prix d'un crack brésilien sous contrat avec le Shakhtar Donetsk.

OL Mercato : Lyon sait à quoi s’attendre

L'Olympique Lyonnais souhaite retrouver sa place parmi les grands clubs du football français. Ainsi, le club va été actif durant le mercato estival. Tous les moyens seront mis en œuvre pour renforcer l’effectif de Peter Bosz. Si le retour d’Alexandre Lacazette est en bonne voie, les Gones aimeraient également garder une pépite brésilienne. L’OL souhaite acheter définitivement l’international espoir brésilien Tête. En effet, le joueur a impressionné tout le monde à Lyon en quelques mois et Peter Bosz ne tarit pas d’eloges lorsqu’il s'agit d’évoquer la qualité du joueur. Le technicien hollandais a déclaré : « C'est un joueur très intéressant. Est-ce que je veux le garder ? Ce n'est pas à moi de le dire. Avec le club, on évoque le sujet. »

Selon le Dauphiné Libéré, les Lyonnais connaissent désormais le prix de Tête, le Shakhtar Donetsk demanderait 28 millions d’euros pour céder l’ailier de 22 ans. Une somme conséquente pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023. Cependant, l’OL pourrait utiliser l’argent de l'éventuelle vente d’Houssem Aouar pour recruter Tête. Dans ce dossier, les Lyonnais vont devoir faire vite, West Ham est également en discussion avec le Shakhtar pour la venue de l’espoir brésilien.

OL Mercato : La machine lyonnaise est en marche

L’arrivée imminente d’Alexandre Lacazette pourrait décanter le mercato lyonnais. Après l’attaquant français, c’est Samuel Umtiti et Corentin Tolisso qui pourraient faire leurs retours à Lyon. De plus, les Gones sont également en course pour faire signer le jeune prodige français du SM Caen, Johann Lepenant. Le projet des dirigeants de l’ OL est de bâtir la meilleure équipe possible cet été pour concurrencer les équipes du haut de tableau la saison prochaine. En parallèle des dossiers Lepenant et Lacazette, les dirigeants lyonnais négocient également pour recruter Tyrell Malacia. Le latéral néerlandais pourrait débarquer à Lyon pour remplacer Emerson qui va retourner à Chelsea.